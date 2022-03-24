https://tr.sputniknews.com/20220324/yuzde-99-basarili-erkekler-icin-hormon-icermeyen-dogum-kontrol-hapi-1055019509.html

Yüzde 99 başarılı: Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı

Yüzde 99 başarılı: Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı

ABD’li bilim insanları, belirgin yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen bir erkek doğum kontrol hapının fare deneylerinde yüzde 99 başarılı olduklarını... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:43+0300

2022-03-24T16:43+0300

2022-03-24T16:47+0300

doğum kontrol hapı

yaşam

erkek

fare

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ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) dünkü bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı.Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten bilim insanları, bu yılın sonunda insanlı klinik deneye başlayacaklarını belirtti.Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiği, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtilerek gözlemlenebilir herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Fareler, bileşiği almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.

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doğum kontrol hapı, erkek, fare