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Yüzde 99 başarılı: Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
Yüzde 99 başarılı: Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
ABD’li bilim insanları, belirgin yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen bir erkek doğum kontrol hapının fare deneylerinde yüzde 99 başarılı olduklarını... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:43+0300
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doğum kontrol hapı
yaşam
erkek
fare
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ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) dünkü bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı.Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten bilim insanları, bu yılın sonunda insanlı klinik deneye başlayacaklarını belirtti.Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiği, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtilerek gözlemlenebilir herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Fareler, bileşiği almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/erkekler-de-korunabilir-kadin-mucidin-gelistirdigi-erkek-yonelik-dogum-kontrol-yontemi-odul-kazandi-1050033173.html
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doğum kontrol hapı, erkek, fare

Yüzde 99 başarılı: Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı

16:43 24.03.2022 (güncellendi: 16:47 24.03.2022)
© DHAhap, ilaç
hap, ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© DHA
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ABD’li bilim insanları, belirgin yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen bir erkek doğum kontrol hapının fare deneylerinde yüzde 99 başarılı olduklarını açıkladı.
ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) dünkü bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı.
Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten bilim insanları, bu yılın sonunda insanlı klinik deneye başlayacaklarını belirtti.
Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiği, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtilerek gözlemlenebilir herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Fareler, bileşiği almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.
Temsili seks - yatak fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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Erkekler de korunabilir: Kadın mucidin geliştirdiği erkekler için doğum kontrol yöntemi ödül kazandı
21 Ekim 2021, 10:26
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