https://tr.sputniknews.com/20220324/zelenskiyden-natoya-her-yuz-tank-ve-ucaginizdan-birini-ukraynaya-verin-cagrisi-1055015112.html
Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı
Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO’ya her yüz tank ve uçağından birini Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:02+0300
2022-03-24T15:02+0300
2022-03-24T15:02+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
nato
rusya
tank
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055015051_0:0:1043:588_1920x0_80_0_0_1b6e1c52313e038028520b8679d5cfaa.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’ya hitap ettiği konuşmasında İttifak’a her yüzüncü tankını ve uçağını Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.Zelenskiy, “Tutumunuzu, değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmenizi ve güvenlikle ilgilenmenizi rica ediyorum. Bize uçaklarınızın yüzde 1'ini, tüm tanklarınızın yüzde 1'ini sağlayabilirsiniz, bunları öylesine satın alamayız, bu tür teslimatlar yalnızca NATO'nun kararına bağlı” diye konuştu.‘Rusya’ya karşı her hafta yeni yaptırım uygulayın’Ukrayna lideri, daha sonra İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada da Rusya’ya karlı sürekli yeni yaptırımlar uygulanması çağrısını yaparak “Rus petrolünden bir varil dahi alınmamalı, Rus gemileri limanlara bir kez bile girmemeli" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/kuleba-guvenlik-garantilerini-abd-ingiltere-almanya-fransa-ve-turkiye-ile-muzakere-ediyoruz-1055010826.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055015051_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_ba7fe09db970f1f3e9e50744878bb420.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, rusya, tank, uçak
Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO’ya her yüz tank ve uçağından birini Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’ya hitap ettiği konuşmasında İttifak’a her yüzüncü tankını ve uçağını Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.
Zelenskiy, “Tutumunuzu, değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmenizi ve güvenlikle ilgilenmenizi rica ediyorum. Bize uçaklarınızın yüzde 1'ini, tüm tanklarınızın yüzde 1'ini sağlayabilirsiniz, bunları öylesine satın alamayız, bu tür teslimatlar yalnızca NATO'nun kararına bağlı” diye konuştu.
‘Rusya’ya karşı her hafta yeni yaptırım uygulayın’
Ukrayna lideri, daha sonra İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada da Rusya’ya karlı sürekli yeni yaptırımlar uygulanması çağrısını yaparak “Rus petrolünden bir varil dahi alınmamalı, Rus gemileri limanlara bir kez bile girmemeli" ifadelerini kullandı.