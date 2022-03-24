https://tr.sputniknews.com/20220324/zelenskiyden-natoya-her-yuz-tank-ve-ucaginizdan-birini-ukraynaya-verin-cagrisi-1055015112.html

Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı

Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO’ya her yüz tank ve uçağından birini Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:02+0300

2022-03-24T15:02+0300

2022-03-24T15:02+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

nato

rusya

tank

uçak

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’ya hitap ettiği konuşmasında İttifak’a her yüzüncü tankını ve uçağını Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.Zelenskiy, “Tutumunuzu, değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmenizi ve güvenlikle ilgilenmenizi rica ediyorum. Bize uçaklarınızın yüzde 1'ini, tüm tanklarınızın yüzde 1'ini sağlayabilirsiniz, bunları öylesine satın alamayız, bu tür teslimatlar yalnızca NATO'nun kararına bağlı” diye konuştu.‘Rusya’ya karşı her hafta yeni yaptırım uygulayın’Ukrayna lideri, daha sonra İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada da Rusya’ya karlı sürekli yeni yaptırımlar uygulanması çağrısını yaparak “Rus petrolünden bir varil dahi alınmamalı, Rus gemileri limanlara bir kez bile girmemeli" ifadelerini kullandı.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, rusya, tank, uçak