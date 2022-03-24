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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/zelenskiyden-natoya-her-yuz-tank-ve-ucaginizdan-birini-ukraynaya-verin-cagrisi-1055015112.html
Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı
Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO’ya her yüz tank ve uçağından birini Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:02+0300
2022-03-24T15:02+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
nato
rusya
tank
uçak
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’ya hitap ettiği konuşmasında İttifak’a her yüzüncü tankını ve uçağını Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.Zelenskiy, “Tutumunuzu, değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmenizi ve güvenlikle ilgilenmenizi rica ediyorum. Bize uçaklarınızın yüzde 1'ini, tüm tanklarınızın yüzde 1'ini sağlayabilirsiniz, bunları öylesine satın alamayız, bu tür teslimatlar yalnızca NATO'nun kararına bağlı” diye konuştu.‘Rusya’ya karşı her hafta yeni yaptırım uygulayın’Ukrayna lideri, daha sonra İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada da Rusya’ya karlı sürekli yeni yaptırımlar uygulanması çağrısını yaparak “Rus petrolünden bir varil dahi alınmamalı, Rus gemileri limanlara bir kez bile girmemeli" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/kuleba-guvenlik-garantilerini-abd-ingiltere-almanya-fransa-ve-turkiye-ile-muzakere-ediyoruz-1055010826.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, rusya, tank, uçak

Zelenskiy’den NATO’ya 'Her yüz tank ve uçağınızdan birini Ukrayna’ya verin’ çağrısı

15:02 24.03.2022
© AFP 2022Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO’ya her yüz tank ve uçağından birini Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’ya hitap ettiği konuşmasında İttifak’a her yüzüncü tankını ve uçağını Ukrayna’ya verme çağrısında bulundu.
Zelenskiy, “Tutumunuzu, değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmenizi ve güvenlikle ilgilenmenizi rica ediyorum. Bize uçaklarınızın yüzde 1'ini, tüm tanklarınızın yüzde 1'ini sağlayabilirsiniz, bunları öylesine satın alamayız, bu tür teslimatlar yalnızca NATO'nun kararına bağlı” diye konuştu.

‘Rusya’ya karşı her hafta yeni yaptırım uygulayın’

Ukrayna lideri, daha sonra İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada da Rusya’ya karlı sürekli yeni yaptırımlar uygulanması çağrısını yaparak “Rus petrolünden bir varil dahi alınmamalı, Rus gemileri limanlara bir kez bile girmemeli" ifadelerini kullandı.
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
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