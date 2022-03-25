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Japonya'da hızlı tren fotoğrafçılığında çeteleşme: Toritetsular
Japonya'da hızlı tren fotoğrafçılığında çeteleşme: Toritetsular
Hızlı trenlerin fotoğraflarını yakalama isteği, Japonya'da çeteleşmeye yol açtı. Toritetsular (tren fotoğrafçıları) adıyla bilinen grup, trenlerin mükemmel... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T12:05+0300
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fotoğraf yarışması
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фото, japonya, tren, fotoğraf, fotoğraf yarışması, şiddet, kavga, tokyo

Japonya'da hızlı tren fotoğrafçılığında çeteleşme: Toritetsular

12:05 25.03.2022 (güncellendi: 12:23 25.03.2022)
Hızlı trenlerin fotoğraflarını yakalama isteği, Japonya'da çeteleşmeye yol açtı. Toritetsular (tren fotoğrafçıları) adıyla bilinen grup, trenlerin mükemmel fotoğraflarını yakalamaya çalışırken istasyonlarda şiddet olaylarını körüklüyor.
© AFP 2022

Japonya'da birçok tren hayranı, çoğunlukla ülkenin oldukça hızlı raylı sistemleri konusunda tutkulu olan yumuşak huylu meraklılar olsa da küçük bir grup şaşırtıcı bir ün kazanmaya devam ediyor.

Japonya&#x27;da birçok tren hayranı, çoğunlukla ülkenin oldukça hızlı raylı sistemleri konusunda tutkulu olan yumuşak huylu meraklılar olsa da küçük bir grup şaşırtıcı bir ün kazanmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2022

Japonya'da birçok tren hayranı, çoğunlukla ülkenin oldukça hızlı raylı sistemleri konusunda tutkulu olan yumuşak huylu meraklılar olsa da küçük bir grup şaşırtıcı bir ün kazanmaya devam ediyor.

© AFP 2022

Toritetsular (tren fotoğrafçıları) olarak bilinen grup, istasyonlara yaklaşan trenleri çekmeye çalışan fotoğrafçılardan oluşuyor. Onlarca yıldır istasyonlarda olan grup, son yıllarda buralara izinsiz girmeye başladı. Fotoğrafçılık hobisi toritetsuları adeta 'kötü çocuklara' dönüştürdü.

Toritetsular (tren fotoğrafçıları) olarak bilinen grup, istasyonlara yaklaşan trenleri çekmeye çalışan fotoğrafçılardan oluşuyor. Onlarca yıldır istasyonlarda olan grup, son yıllarda buralara izinsiz girmeye başladı. Fotoğrafçılık hobisi toritetsuları adeta &#x27;kötü çocuklara&#x27; dönüştürdü. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2022

Toritetsular (tren fotoğrafçıları) olarak bilinen grup, istasyonlara yaklaşan trenleri çekmeye çalışan fotoğrafçılardan oluşuyor. Onlarca yıldır istasyonlarda olan grup, son yıllarda buralara izinsiz girmeye başladı. Fotoğrafçılık hobisi toritetsuları adeta 'kötü çocuklara' dönüştürdü.

© AFP 2022

Geçen yıl bir bisikletlinin taciz edilmesi ve bir kişinin kafatasının kırılması da dahil birçok şiddet olayı, tren meraklılarını endişelendirmeye başladı. Yaklaşık 50 yıldır tren fotoğrafları çeken 70 yaşındaki Masao Oda, "Görgü kuralları kesinlikle daha da kötüleşti" dedi.

Geçen yıl bir bisikletlinin taciz edilmesi ve bir kişinin kafatasının kırılması da dahil birçok şiddet olayı, tren meraklılarını endişelendirmeye başladı. Yaklaşık 50 yıldır tren fotoğrafları çeken 70 yaşındaki Masao Oda, &quot;Görgü kuralları kesinlikle daha da kötüleşti&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022

Geçen yıl bir bisikletlinin taciz edilmesi ve bir kişinin kafatasının kırılması da dahil birçok şiddet olayı, tren meraklılarını endişelendirmeye başladı. Yaklaşık 50 yıldır tren fotoğrafları çeken 70 yaşındaki Masao Oda, "Görgü kuralları kesinlikle daha da kötüleşti" dedi.

© AFP 2022

"Trenlerle ilgili her şeyi seviyorum" diyen 27 yaşındaki Akira Takahashi ise toritetsuların gittikçe daha rahatsız bir hal almaya devam ettiğini söyledi. En büyük takıntısı 'idol' olarak tanımladığı EF66 elektrikli lokomotif modeli olan Takahashi, "İnsanlar şimdi beni işaret ediyor" ifadesini kullandı.

&quot;Trenlerle ilgili her şeyi seviyorum&quot; diyen 27 yaşındaki Akira Takahashi ise toritetsuların gittikçe daha rahatsız bir hal almaya devam ettiğini söyledi. En büyük takıntısı &#x27;idol&#x27; olarak tanımladığı EF66 elektrikli lokomotif modeli olan Takahashi, &quot;İnsanlar şimdi beni işaret ediyor&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022

"Trenlerle ilgili her şeyi seviyorum" diyen 27 yaşındaki Akira Takahashi ise toritetsuların gittikçe daha rahatsız bir hal almaya devam ettiğini söyledi. En büyük takıntısı 'idol' olarak tanımladığı EF66 elektrikli lokomotif modeli olan Takahashi, "İnsanlar şimdi beni işaret ediyor" ifadesini kullandı.

© AFP 2022

Eskiden Japonya'nın en iyi tren dergilerinden birinde serbest çalışan bir demiryolu gazetecisi olan Jun Umehara, "Bazı toritetsuların giderek artan boğuk davranışları, mükemmel fotoğraf arayışından kaynaklanıyor olabilir" diye belirtti.

Eskiden Japonya&#x27;nın en iyi tren dergilerinden birinde serbest çalışan bir demiryolu gazetecisi olan Jun Umehara, &quot;Bazı toritetsuların giderek artan boğuk davranışları, mükemmel fotoğraf arayışından kaynaklanıyor olabilir&quot; diye belirtti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022

Eskiden Japonya'nın en iyi tren dergilerinden birinde serbest çalışan bir demiryolu gazetecisi olan Jun Umehara, "Bazı toritetsuların giderek artan boğuk davranışları, mükemmel fotoğraf arayışından kaynaklanıyor olabilir" diye belirtti.

© AFP 2022

Öte yandan, Japonya'da sadece trene binmekten hoşlanan 'noritetsular', tren istasyonlarında satılan yemeklerden hoşlanan 'ekibentetsular' ve emekli trenlerin yasını tutan 'soshikitetsular', tren tutkunları arasında bilinen diğer gruplar olarak yer alıyor. Tokyo merkezli NRI Social Information System Services firmasında kıdemli danışman olan Nobuaki Takada'ya göre, 2015 yılında ülke çapında sıradan ve fanatikler de dahil tahminen 5 milyon tren hayranı bulunuyordu. Bu sayının şimdi iki katına çıktığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Japonya&#x27;da sadece trene binmekten hoşlanan &#x27;noritetsular&#x27;, tren istasyonlarında satılan yemeklerden hoşlanan &#x27;ekibentetsular&#x27; ve emekli trenlerin yasını tutan &#x27;soshikitetsular&#x27;, tren tutkunları arasında bilinen diğer gruplar olarak yer alıyor. Tokyo merkezli NRI Social Information System Services firmasında kıdemli danışman olan Nobuaki Takada&#x27;ya göre, 2015 yılında ülke çapında sıradan ve fanatikler de dahil tahminen 5 milyon tren hayranı bulunuyordu. Bu sayının şimdi iki katına çıktığı tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2022

Öte yandan, Japonya'da sadece trene binmekten hoşlanan 'noritetsular', tren istasyonlarında satılan yemeklerden hoşlanan 'ekibentetsular' ve emekli trenlerin yasını tutan 'soshikitetsular', tren tutkunları arasında bilinen diğer gruplar olarak yer alıyor. Tokyo merkezli NRI Social Information System Services firmasında kıdemli danışman olan Nobuaki Takada'ya göre, 2015 yılında ülke çapında sıradan ve fanatikler de dahil tahminen 5 milyon tren hayranı bulunuyordu. Bu sayının şimdi iki katına çıktığı tahmin ediliyor.

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