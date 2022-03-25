Japonya'da hızlı tren fotoğrafçılığında çeteleşme: Toritetsular

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"Trenlerle ilgili her şeyi seviyorum" diyen 27 yaşındaki Akira Takahashi ise toritetsuların gittikçe daha rahatsız bir hal almaya devam ettiğini söyledi. En büyük takıntısı 'idol' olarak tanımladığı EF66 elektrikli lokomotif modeli olan Takahashi, "İnsanlar şimdi beni işaret ediyor" ifadesini kullandı.