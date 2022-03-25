Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220325/ab-liderleri-guvenlik-ve-savunma-rehberi-stratejik-pusulayi-kabul-etti-1055046579.html
AB liderleri, güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti
AB liderleri, güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti
Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, Birliğin güvenlik ve savunma rehberi niteliğindeki 'Stratejik Pusula' isimli belgeyi kabul etti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:55+0300
2022-03-25T14:55+0300
dünya
ukrayna
ab
charles michel
güvenlik
toplantı
joe biden
üyelik
belge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044810072_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0590fd80eacedbe48381977c358a669.jpg
AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanları, ağırlıklı olarak enerji gündemiyle bir araya geliyor. Liderler, Rusya'ya bağımlılığın azaltılması ve son dönemde yükselen enerji fiyatları neticesinde vatandaşa yansıyan yüksek faturalar konusunu görüşüyor.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantılar sürerken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, liderlerin ayrıca Stratejik Pusula'yı kabul ettiğini bildirdi.Söz konusu belge, AB'nin 2030 itibarıyla güvenlik ve savunma politikasını güçlendirme hedefini ortaya koyuyor.Yakın coğrafyasında meydana gelen krizlere hızlı yanıt vermeyi amaçlayan AB, belge ile faaliyet gösterdiği stratejik ortamın ve Birliğin karşı karşıya olduğu tehditler ile zorlukların ortak bir değerlendirmesini yaparak daha güçlü ve yetenekli bir 'güvenlik sağlayıcısı' olmayı hedefliyor.Düzenli tatbikatlar hedefleniyorBelgede en çok dikkati çeken unsur olarak 'hızlı intikal kuvveti' öne çıkıyor.Söz konusu kuvvetin 5 bin kişiye kadar çıkabilmesi, kara, hava ve deniz birimlerinden oluşması ve düzenli tatbikatlar yapması hedefleniyor.30 gün içinde tam donanımlı 200 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası uzmanını görevlendirmeye hazır olmak, askeri hareketliliği geliştirmek, hızlı ve daha esnek bir karar alma sürecini teşvik ederek ve daha fazla mali dayanışma sağlayarak AB'nin sivil ve askeri Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası misyonlarını ve operasyonlarını güçlendirmek, ortakları desteklemek için Avrupa Barış Gücü'nden tam yararlanmak gibi ögeleri de içeriyor.AB liderleri zirvenin ilk gününde yalnızca Ukrayna konusunu ele aldı. Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelensky de oturuma video konferans yöntemiyle bağlandı. Oturumların bir kısmına ABD Başkanı Joe Biden da katılırken liderler geç saatlerde kabul ettikleri bildiride Rusya'ya 'savaş suçlarını derhal durdurma' çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044810072_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1d83d6633be58ed08a3dbb02051fb536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ab, charles michel, güvenlik, toplantı, joe biden, üyelik, belge

AB liderleri, güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti

14:55 25.03.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAB bayrak
AB bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, Birliğin güvenlik ve savunma rehberi niteliğindeki 'Stratejik Pusula' isimli belgeyi kabul etti.
AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanları, ağırlıklı olarak enerji gündemiyle bir araya geliyor. Liderler, Rusya'ya bağımlılığın azaltılması ve son dönemde yükselen enerji fiyatları neticesinde vatandaşa yansıyan yüksek faturalar konusunu görüşüyor.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantılar sürerken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, liderlerin ayrıca Stratejik Pusula'yı kabul ettiğini bildirdi.
Söz konusu belge, AB'nin 2030 itibarıyla güvenlik ve savunma politikasını güçlendirme hedefini ortaya koyuyor.
Yakın coğrafyasında meydana gelen krizlere hızlı yanıt vermeyi amaçlayan AB, belge ile faaliyet gösterdiği stratejik ortamın ve Birliğin karşı karşıya olduğu tehditler ile zorlukların ortak bir değerlendirmesini yaparak daha güçlü ve yetenekli bir 'güvenlik sağlayıcısı' olmayı hedefliyor.

Düzenli tatbikatlar hedefleniyor

Belgede en çok dikkati çeken unsur olarak 'hızlı intikal kuvveti' öne çıkıyor.
Söz konusu kuvvetin 5 bin kişiye kadar çıkabilmesi, kara, hava ve deniz birimlerinden oluşması ve düzenli tatbikatlar yapması hedefleniyor.
30 gün içinde tam donanımlı 200 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası uzmanını görevlendirmeye hazır olmak, askeri hareketliliği geliştirmek, hızlı ve daha esnek bir karar alma sürecini teşvik ederek ve daha fazla mali dayanışma sağlayarak AB'nin sivil ve askeri Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası misyonlarını ve operasyonlarını güçlendirmek, ortakları desteklemek için Avrupa Barış Gücü'nden tam yararlanmak gibi ögeleri de içeriyor.
AB liderleri zirvenin ilk gününde yalnızca Ukrayna konusunu ele aldı. Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelensky de oturuma video konferans yöntemiyle bağlandı. Oturumların bir kısmına ABD Başkanı Joe Biden da katılırken liderler geç saatlerde kabul ettikleri bildiride Rusya'ya 'savaş suçlarını derhal durdurma' çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала