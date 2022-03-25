https://tr.sputniknews.com/20220325/ab-liderleri-guvenlik-ve-savunma-rehberi-stratejik-pusulayi-kabul-etti-1055046579.html

AB liderleri, güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti

AB liderleri, güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, Birliğin güvenlik ve savunma rehberi niteliğindeki 'Stratejik Pusula' isimli belgeyi kabul etti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:55+0300

2022-03-25T14:55+0300

2022-03-25T14:55+0300

dünya

ukrayna

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charles michel

güvenlik

toplantı

joe biden

üyelik

belge

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AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanları, ağırlıklı olarak enerji gündemiyle bir araya geliyor. Liderler, Rusya'ya bağımlılığın azaltılması ve son dönemde yükselen enerji fiyatları neticesinde vatandaşa yansıyan yüksek faturalar konusunu görüşüyor.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantılar sürerken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, liderlerin ayrıca Stratejik Pusula'yı kabul ettiğini bildirdi.Söz konusu belge, AB'nin 2030 itibarıyla güvenlik ve savunma politikasını güçlendirme hedefini ortaya koyuyor.Yakın coğrafyasında meydana gelen krizlere hızlı yanıt vermeyi amaçlayan AB, belge ile faaliyet gösterdiği stratejik ortamın ve Birliğin karşı karşıya olduğu tehditler ile zorlukların ortak bir değerlendirmesini yaparak daha güçlü ve yetenekli bir 'güvenlik sağlayıcısı' olmayı hedefliyor.Düzenli tatbikatlar hedefleniyorBelgede en çok dikkati çeken unsur olarak 'hızlı intikal kuvveti' öne çıkıyor.Söz konusu kuvvetin 5 bin kişiye kadar çıkabilmesi, kara, hava ve deniz birimlerinden oluşması ve düzenli tatbikatlar yapması hedefleniyor.30 gün içinde tam donanımlı 200 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası uzmanını görevlendirmeye hazır olmak, askeri hareketliliği geliştirmek, hızlı ve daha esnek bir karar alma sürecini teşvik ederek ve daha fazla mali dayanışma sağlayarak AB'nin sivil ve askeri Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası misyonlarını ve operasyonlarını güçlendirmek, ortakları desteklemek için Avrupa Barış Gücü'nden tam yararlanmak gibi ögeleri de içeriyor.AB liderleri zirvenin ilk gününde yalnızca Ukrayna konusunu ele aldı. Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelensky de oturuma video konferans yöntemiyle bağlandı. Oturumların bir kısmına ABD Başkanı Joe Biden da katılırken liderler geç saatlerde kabul ettikleri bildiride Rusya'ya 'savaş suçlarını derhal durdurma' çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.

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ukrayna, ab, charles michel, güvenlik, toplantı, joe biden, üyelik, belge