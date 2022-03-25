https://tr.sputniknews.com/20220325/ab-ve-abdden-rusyaya-karsi-ortak-bildiri-1055031044.html

AB ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri

AB ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'ya Ukrayna operasyonu nedeniyle ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T01:21+0300

2022-03-25T01:21+0300

2022-03-25T02:18+0300

ukrayna krizi

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ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.AB ve ABD tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye göre, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunu 'sebepsiz' ve 'haksız' olarak değerlendirdiler.ABD'nin bugün 400'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, AB Komisyonunun yetkileri doğrultusunda benzer önlemleri desteklemeye devam edeceği belirtildi.Açıklamada, söz konusu yaptırımların operasyon durana kadar süreceği ifade edilerek, Rusya'nın altın da dahil kalan uluslararası rezervleri ile ekonomisini desteklemek ve savaşı finanse etmesini önlemek amacıyla ABD ve AB'nin ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.Ukrayna'dakileri ve diğer ülkeler göç edenleri desteklemek için yardım sağlanmaya devam edileceği anımsatılan açıklamada, ABD'nin 1 milyar dolardan fazla AB'nin de 550 milyon avro yardım vermeye hazır olduğu kaydedildi.Açıklamada, Ukrayna'nın komşularına da destek sağlamak için yakın iş birliği yapıldığı belirtildi. Enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşının yol açtığı fiyat artışları ve gıda arzındaki kesintilerin sebep olması muhtemel gıda krizini önlemek için gerekli yerlere gıda yardımı yapılacağı vurgulandı.Açıklamada, Ukrayna'nın siber saldırılara karşı destekleneceği, dijital paraların kötüye kullanılmasıyla da mücadele edileceği belirtildi.Liderler ayrıca Ukrayna, Moldova ve Doğu ortaklığı bölgesinde demokrasiyi güçlendirmenin önemi konusunda da fikir birliğine varırken transatlantik güvenlik ve savunmayı geliştirmenin önemini vurguladılar.

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abd, ab, ukrayna krizi, yaptırım