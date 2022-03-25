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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/ab-ve-abdden-rusyaya-karsi-ortak-bildiri-1055031044.html
AB ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri
AB ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri
Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'ya Ukrayna operasyonu nedeniyle ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T01:21+0300
2022-03-25T02:18+0300
ukrayna krizi
abd
ab
ukrayna krizi
yaptırım
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ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.AB ve ABD tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye göre, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunu 'sebepsiz' ve 'haksız' olarak değerlendirdiler.ABD'nin bugün 400'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, AB Komisyonunun yetkileri doğrultusunda benzer önlemleri desteklemeye devam edeceği belirtildi.Açıklamada, söz konusu yaptırımların operasyon durana kadar süreceği ifade edilerek, Rusya'nın altın da dahil kalan uluslararası rezervleri ile ekonomisini desteklemek ve savaşı finanse etmesini önlemek amacıyla ABD ve AB'nin ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.Ukrayna'dakileri ve diğer ülkeler göç edenleri desteklemek için yardım sağlanmaya devam edileceği anımsatılan açıklamada, ABD'nin 1 milyar dolardan fazla AB'nin de 550 milyon avro yardım vermeye hazır olduğu kaydedildi.Açıklamada, Ukrayna'nın komşularına da destek sağlamak için yakın iş birliği yapıldığı belirtildi. Enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşının yol açtığı fiyat artışları ve gıda arzındaki kesintilerin sebep olması muhtemel gıda krizini önlemek için gerekli yerlere gıda yardımı yapılacağı vurgulandı.Açıklamada, Ukrayna'nın siber saldırılara karşı destekleneceği, dijital paraların kötüye kullanılmasıyla da mücadele edileceği belirtildi.Liderler ayrıca Ukrayna, Moldova ve Doğu ortaklığı bölgesinde demokrasiyi güçlendirmenin önemi konusunda da fikir birliğine varırken transatlantik güvenlik ve savunmayı geliştirmenin önemini vurguladılar.
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abd, ab, ukrayna krizi, yaptırım

AB ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri

01:21 25.03.2022 (güncellendi: 02:18 25.03.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINAB Liderler Zirvesi ve Joe Biden
AB Liderler Zirvesi ve Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'ya Ukrayna operasyonu nedeniyle ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

AB ve ABD tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye göre, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunu 'sebepsiz' ve 'haksız' olarak değerlendirdiler.

ABD'nin bugün 400'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, AB Komisyonunun yetkileri doğrultusunda benzer önlemleri desteklemeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu yaptırımların operasyon durana kadar süreceği ifade edilerek, Rusya'nın altın da dahil kalan uluslararası rezervleri ile ekonomisini desteklemek ve savaşı finanse etmesini önlemek amacıyla ABD ve AB'nin ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.
Ukrayna'dakileri ve diğer ülkeler göç edenleri desteklemek için yardım sağlanmaya devam edileceği anımsatılan açıklamada, ABD'nin 1 milyar dolardan fazla AB'nin de 550 milyon avro yardım vermeye hazır olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın komşularına da destek sağlamak için yakın iş birliği yapıldığı belirtildi.
Enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşının yol açtığı fiyat artışları ve gıda arzındaki kesintilerin sebep olması muhtemel gıda krizini önlemek için gerekli yerlere gıda yardımı yapılacağı vurgulandı.
Açıklamada, Ukrayna'nın siber saldırılara karşı destekleneceği, dijital paraların kötüye kullanılmasıyla da mücadele edileceği belirtildi.

Liderler ayrıca Ukrayna, Moldova ve Doğu ortaklığı bölgesinde demokrasiyi güçlendirmenin önemi konusunda da fikir birliğine varırken transatlantik güvenlik ve savunmayı geliştirmenin önemini vurguladılar.
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