https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-bm-guvenlik-konseyine-kuzey-koreye-yaptirimlarin-artirilmasini-teklif-etti-1055057397.html

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif etti

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılmasını istedi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T23:27+0300

2022-03-25T23:27+0300

2022-03-25T23:27+0300

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BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 24 Mart'taki kıtalararası balistik füze denemesinin ardından toplandı.ABD'nin BM Büyükelçisi Thoma-Greenfield, Kuzey Kore'nin sadece bu yıl 13 balistik füze denemesi yaptığını belirterek, Pyongyang'ın giderek artan tehlikeli provokasyonlarına karşı uluslararası yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılması teklifinde bulunan Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyine yaptırımların güncellenmesi ve güçlendirilmesi için yeni bir tasarı getireceklerini belirtti.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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kuzey kore, abd, bm, yaptırım