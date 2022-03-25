https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-hazine-bakanligi-abramovice-yaptirim-uygulanma-olasiligi-hala-masada-1055054765.html

ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada

ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada

ABD Hazine Bakanı Yellen, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e, Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırdığı iddialarına rağmen hala yaptırım... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T20:10+0300

2022-03-25T20:10+0300

2022-03-25T20:11+0300

ukrayna krizi

hazine ve maliye bakanlığı

abd hazine bakanlığı

roman abramoviç

ukrayna

joe biden

dmitriy peskov

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bir rol oynadığı ve bu nedenle de ABD tarafından yaptırım uygulanmadığı belirtilen iş insanı Roman Abramoviç ile ilgili açıklama yaptı.Yellen, "Onun veya diğer kişilerin gelecekte yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığını açık tutarım, kesinlikle masadan kaldırmayacağım” ifadelerini kullandı.Abramoviç'e yaptırım uygulanmasının neye bağlı olduğuna ilişkin soruyla ilgili yorum yapmayı reddeden Yellen, "Sadece bunun bir olasılık olduğunu söylüyorum" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus iş insanı Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edilmişti.Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abramoviç’in, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin en başında bir rol oynadığını doğrulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html

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hazine ve maliye bakanlığı, abd hazine bakanlığı, roman abramoviç, ukrayna, joe biden, dmitriy peskov