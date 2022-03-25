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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-hazine-bakanligi-abramovice-yaptirim-uygulanma-olasiligi-hala-masada-1055054765.html
ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada
ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada
ABD Hazine Bakanı Yellen, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e, Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırdığı iddialarına rağmen hala yaptırım... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T20:10+0300
2022-03-25T20:11+0300
ukrayna krizi
hazine ve maliye bakanlığı
abd hazine bakanlığı
roman abramoviç
ukrayna
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bir rol oynadığı ve bu nedenle de ABD tarafından yaptırım uygulanmadığı belirtilen iş insanı Roman Abramoviç ile ilgili açıklama yaptı.Yellen, "Onun veya diğer kişilerin gelecekte yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığını açık tutarım, kesinlikle masadan kaldırmayacağım” ifadelerini kullandı.Abramoviç'e yaptırım uygulanmasının neye bağlı olduğuna ilişkin soruyla ilgili yorum yapmayı reddeden Yellen, "Sadece bunun bir olasılık olduğunu söylüyorum" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus iş insanı Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edilmişti.Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abramoviç’in, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin en başında bir rol oynadığını doğrulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html
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hazine ve maliye bakanlığı, abd hazine bakanlığı, roman abramoviç, ukrayna, joe biden, dmitriy peskov

ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada

20:10 25.03.2022 (güncellendi: 20:11 25.03.2022)
© REUTERS / Suzanne PlunkettRoman Abramoviç
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Suzanne Plunkett
ABD Hazine Bakanı Yellen, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e, Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırdığı iddialarına rağmen hala yaptırım uygulanabileceğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bir rol oynadığı ve bu nedenle de ABD tarafından yaptırım uygulanmadığı belirtilen iş insanı Roman Abramoviç ile ilgili açıklama yaptı.
Yellen, "Onun veya diğer kişilerin gelecekte yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığını açık tutarım, kesinlikle masadan kaldırmayacağım” ifadelerini kullandı.
Abramoviç'e yaptırım uygulanmasının neye bağlı olduğuna ilişkin soruyla ilgili yorum yapmayı reddeden Yellen, "Sadece bunun bir olasılık olduğunu söylüyorum" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus iş insanı Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edilmişti.
Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abramoviç’in, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin en başında bir rol oynadığını doğrulamıştı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
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Peskov: ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyi durdurmamız için önce ABD'nin buna son vermesi gerekir
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