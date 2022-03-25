https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-hazine-bakanligi-abramovice-yaptirim-uygulanma-olasiligi-hala-masada-1055054765.html
ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada
ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada
ABD Hazine Bakanı Yellen, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e, Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırdığı iddialarına rağmen hala yaptırım... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T20:10+0300
2022-03-25T20:10+0300
2022-03-25T20:11+0300
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bir rol oynadığı ve bu nedenle de ABD tarafından yaptırım uygulanmadığı belirtilen iş insanı Roman Abramoviç ile ilgili açıklama yaptı.Yellen, "Onun veya diğer kişilerin gelecekte yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığını açık tutarım, kesinlikle masadan kaldırmayacağım” ifadelerini kullandı.Abramoviç'e yaptırım uygulanmasının neye bağlı olduğuna ilişkin soruyla ilgili yorum yapmayı reddeden Yellen, "Sadece bunun bir olasılık olduğunu söylüyorum" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus iş insanı Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edilmişti.Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abramoviç’in, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin en başında bir rol oynadığını doğrulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html
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hazine ve maliye bakanlığı, abd hazine bakanlığı, roman abramoviç, ukrayna, joe biden, dmitriy peskov
ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada
20:10 25.03.2022 (güncellendi: 20:11 25.03.2022)
ABD Hazine Bakanı Yellen, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e, Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırdığı iddialarına rağmen hala yaptırım uygulanabileceğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bir rol oynadığı ve bu nedenle de ABD tarafından yaptırım uygulanmadığı belirtilen iş insanı Roman Abramoviç ile ilgili açıklama yaptı.
Yellen, "Onun veya diğer kişilerin gelecekte yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığını açık tutarım, kesinlikle masadan kaldırmayacağım” ifadelerini kullandı.
Abramoviç'e yaptırım uygulanmasının neye bağlı olduğuna ilişkin soruyla ilgili yorum yapmayı reddeden Yellen, "Sadece bunun bir olasılık olduğunu söylüyorum" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus iş insanı Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edilmişti.
Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abramoviç’in, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin en başında bir rol oynadığını doğrulamıştı.