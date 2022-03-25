https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-ile-abden-avrupanin-rus-gazina-bagimliligini-azaltmak-icin-gorev-gucu-abd-abye-lng-satacak-1055040760.html

ABD ile AB'den Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için görev gücü: ABD, AB'ye LNG satacak

ABD ile AB'den Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için görev gücü: ABD, AB'ye LNG satacak

Ukrayna krizi üzerinden Rusya'ya yaptırımlarla hem NATO'yu hem de ABD'li silah devlerini ihya eden Biden'ın Brüksel'de von der Leyen'le görüşmesinde ABD ile... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T12:37+0300

2022-03-25T12:37+0300

2022-03-25T13:13+0300

ukrayna krizi

abd

ab

rusya

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ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görüşmesinden, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltma adı altında ABD'nin AB'ye sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satışını daha da artırması anlaşması çıktı. Anlaşmaya göre bu yıl Avrupa'ya 15 milyar metreküp ilave LNG tedarik edecek ABD'nin 2030 yılına kadar ilavelerle AB'ye tedarik hacminin yılda en az 50 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. ABD, geçen yıl AB'ye 22 milyar metreküp LNG ihracat etmişti. Reuters'e konuşan uzmanlara göre ABD'nin LNG fabrikaları tam kapasite LNG ürettiğinden, Avrupa'ya gidecek ilave gazın çoğunun, dünyanın diğer bölgelerine yapılan ihracattan yönlendirilmesi gerekiyor, ama bazılarının sözleşme yükümlülükleri olduğundan yeniden yönlendirme kolay olmayabilir. Biden ile von der Leyen, görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için ABD ile AB'nin bir görev gücü kuracağını açıkladı.Komisyon Başkanı, ABD'nin Avrupa'nın halihazırda Rusya'dan aldığı gazın üçte birini tedarik etmek istediğini söyledi. ABD Başkanı, "Bugün, güvenli ve temiz bir enerji geleceğine doğru ilerlememizi hızlandırırken, bu amaç için ortak bir oyun planı üzerinde anlaştık" dedi. Biden, bu girişimin yenilenebilir enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmaya ve enerji talebini azaltmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

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