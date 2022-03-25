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ABD, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından 'derin hayal kırıklığı' duydu
ABD, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından 'derin hayal kırıklığı' duydu
ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran askeri yetkililerinin ve bildirildiğine göre İran Devrim Muhafızları subaylarının Katar'daki Doha Savunma Fuarı'nda bulunması bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve rahatsız etti." ifadesi yer aldı.Açıklamada, Körfez bölgesindeki deniz istikrarına en büyük tehdidin İran olduğu ve İranlı yetkililerin fuarda bulunmasından dolayı deniz savunma sergisini reddettikleri belirtildi.Dışişleri açıklamasında, İran silahlarının çoğunun terörizm ve kitle imha silahlarıyla ilgili yaptırımlar da dahil olmak üzere, genellikle birden fazla ABD makamı tarafından yaptırım listesine alınmış silahlar olduğu belirtildi.
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ABD, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından 'derin hayal kırıklığı' duydu

05:12 25.03.2022
© REUTERS / IMAD CREIDIDoha Savunma Fuarı'nda İran stantı
Doha Savunma Fuarı'nda İran stantı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / IMAD CREIDI
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran askeri yetkililerinin ve bildirildiğine göre İran Devrim Muhafızları subaylarının Katar'daki Doha Savunma Fuarı'nda bulunması bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve rahatsız etti." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Körfez bölgesindeki deniz istikrarına en büyük tehdidin İran olduğu ve İranlı yetkililerin fuarda bulunmasından dolayı deniz savunma sergisini reddettikleri belirtildi.
Dışişleri açıklamasında, İran silahlarının çoğunun terörizm ve kitle imha silahlarıyla ilgili yaptırımlar da dahil olmak üzere, genellikle birden fazla ABD makamı tarafından yaptırım listesine alınmış silahlar olduğu belirtildi.
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