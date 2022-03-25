https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-iranli-askeri-yetkililerin-doha-savunma-fuarina-katilmasindan-derin-hayal-kirikligi-duydu-1055032835.html

ABD, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından 'derin hayal kırıklığı' duydu

ABD, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından 'derin hayal kırıklığı' duydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T05:12+0300

2022-03-25T05:12+0300

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran askeri yetkililerinin ve bildirildiğine göre İran Devrim Muhafızları subaylarının Katar'daki Doha Savunma Fuarı'nda bulunması bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve rahatsız etti." ifadesi yer aldı.Açıklamada, Körfez bölgesindeki deniz istikrarına en büyük tehdidin İran olduğu ve İranlı yetkililerin fuarda bulunmasından dolayı deniz savunma sergisini reddettikleri belirtildi.Dışişleri açıklamasında, İran silahlarının çoğunun terörizm ve kitle imha silahlarıyla ilgili yaptırımlar da dahil olmak üzere, genellikle birden fazla ABD makamı tarafından yaptırım listesine alınmış silahlar olduğu belirtildi.

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