https://tr.sputniknews.com/20220325/abd-kiz-cocuklarinin-okula-alinmamasi-nedeniyle-taliban-ile-gorusmeleri-iptal-etti-1055057567.html
ABD, 'kız çocuklarının okula alınmaması' nedeniyle Taliban ile görüşmeleri iptal etti
ABD, 'kız çocuklarının okula alınmaması' nedeniyle Taliban ile görüşmeleri iptal etti
ABD yönetimi, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak Taliban'la Doha'daki görüşmelerin iptal edildiğini... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T23:31+0300
2022-03-25T23:31+0300
2022-03-25T23:31+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
abd
kız çocuğu
eğitim
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Taliban'ın kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına sert şekilde tepki gösterdiklerini belirtti.Porter, Taliban'ın kararına ilişkin, "Doha'da planlanan görüşmeler dahil Taliban'la bazı angajmanlarımızı iptal ettik ve bu kararı bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı.Kararın geri alınmaması halinde Afgan halkına ciddi zarar vereceğini kaydeden Porter, "Bu adım Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme arzusuna zarar verecektir. Afganistan'ın geleceği ve Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkileri adına Taliban'ın kendi taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.Taliban'ın kararına karşı ortak bildiriTaliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından okulların açılacağını duyurmuştu.ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Taliban'ın söz konusu kararına sert şekilde tepki gösterilmiş, kararın Taliban'ın uluslararası kamuoyuna verdiği sözlere aykırı olduğu belirtilmişti.
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afganistan, taliban, abd, kız çocuğu, eğitim
ABD, 'kız çocuklarının okula alınmaması' nedeniyle Taliban ile görüşmeleri iptal etti
ABD yönetimi, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak Taliban'la Doha'daki görüşmelerin iptal edildiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Taliban'ın kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına sert şekilde tepki gösterdiklerini belirtti.
Porter, Taliban'ın kararına ilişkin, "Doha'da planlanan görüşmeler dahil Taliban'la bazı angajmanlarımızı iptal ettik ve bu kararı bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı.
Kararın geri alınmaması halinde Afgan halkına ciddi zarar vereceğini kaydeden Porter, "Bu adım Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme arzusuna zarar verecektir. Afganistan'ın geleceği ve Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkileri adına Taliban'ın kendi taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Taliban'ın kararına karşı ortak bildiri
Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından okulların açılacağını duyurmuştu.
ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Taliban'ın söz konusu kararına sert şekilde tepki gösterilmiş, kararın Taliban'ın uluslararası kamuoyuna verdiği sözlere aykırı olduğu belirtilmişti.