https://tr.sputniknews.com/20220325/abdde-gunluk-kovid-19-asilama-rakamlari-en-alt-seviyeye-indi-1055050443.html

ABD'de günlük Kovid-19 aşılama rakamları en alt seviyeye indi

ABD'de günlük Kovid-19 aşılama rakamları en alt seviyeye indi

ABD’de günlük Kovid-19 aşılama rakamlarının, ülkede ilk aşılamanın başladığı Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T17:01+0300

2022-03-25T17:01+0300

2022-03-25T17:04+0300

koronavirüs

abd

kovid-19

vaka sayısı

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Washington Post'un haberinde ülkede Kovid-19 salgını için uygulanan ilk iki doz ile hatırlatıcı aşılama rakamlarının günlük ortalamasının son bir haftada 182 bine düştüğü kaydedildi.Gazetenin derlediği verilere göre, son 6 haftada günlük aşılama oranlarının sürekli düşüşte olduğuna dikkat çekilen haberde, son bir haftadaki günlük ortalamanın ise Kovid-19 aşılama uygulamasının başladığı Aralık 2020’den bu yana en alt seviyeye indiği vurgulandı.Haberde, şubat ortasında günlük aşılama rakamlarının 700 bine yakın olduğu anımsatılarak, son bir haftadaki günlük aşılama seviyesine karşın gelecek haftalarda ülkede etkisini göstermesi beklenen Omicron’un alt türü olan BA.2 virüsüne karşı sağlık uzmanlarının endişelendiği ifade edildi.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, şu ana kadar ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/dunya-genelinde-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-6-milyonu-asti-1054491909.html

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abd, kovid-19, vaka sayısı