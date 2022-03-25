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AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif
AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükselten kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif

16:18 25.03.2022
© AATürk Lirası, para, maaş
Türk Lirası, para, maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükselten kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.
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