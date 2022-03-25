https://tr.sputniknews.com/20220325/ak-partiden-muhtar-maaslarini-yukseltecek-teklif-1055049122.html
AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif
AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükselten kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T16:18+0300
2022-03-25T16:18+0300
2022-03-25T16:18+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103227/46/1032274645_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_23aca866a6b4e160858361442043fcfe.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103227/46/1032274645_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_1fe3be7486b19f5a311e55a0e207ca5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükselten kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.