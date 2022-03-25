https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya ile gaz sözleşmelerine bağlı kalması, ancak Kremlin'in gaz tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T21:29+0300
2022-03-25T21:29+0300
2022-03-25T21:28+0300
christian lindner
ukrayna krizi
almanya
rusya
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N24 Televizyonuna konuşan Linder, “Bizi ondan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla zayıflatacak tüm kararlardan kaçınmalıyız. Özel operatörler, ödeme yapan ve karar vermek zorunda olan enerji tedarikçileri için söylüyorum, benim tavsiyem şu: Sayın Putin'in şartlarını kabul etmemeli ve anlaşmaların imzalandığı şekle bağlı kalmalıyız” dedi.Linder ayrıca, şirketlere Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.
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christian lindner, almanya, rusya
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya ile gaz sözleşmelerine bağlı kalması, ancak Kremlin'in gaz tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini de kabul etmemesi gerektiğini söyledi.
N24 Televizyonuna konuşan Linder, “Bizi ondan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla zayıflatacak tüm kararlardan kaçınmalıyız. Özel operatörler, ödeme yapan ve karar vermek zorunda olan enerji tedarikçileri için söylüyorum, benim tavsiyem şu: Sayın Putin'in şartlarını kabul etmemeli ve anlaşmaların imzalandığı şekle bağlı kalmalıyız” dedi.
Linder ayrıca, şirketlere Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.