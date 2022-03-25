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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya ile gaz sözleşmelerine bağlı kalması, ancak Kremlin'in gaz tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T21:29+0300
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christian lindner
ukrayna krizi
almanya
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N24 Televizyonuna konuşan Linder, “Bizi ondan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla zayıflatacak tüm kararlardan kaçınmalıyız. Özel operatörler, ödeme yapan ve karar vermek zorunda olan enerji tedarikçileri için söylüyorum, benim tavsiyem şu: Sayın Putin'in şartlarını kabul etmemeli ve anlaşmaların imzalandığı şekle bağlı kalmalıyız” dedi.Linder ayrıca, şirketlere Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.
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christian lindner, almanya, rusya

Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı

21:29 25.03.2022
© AA / Cüneyt KaradağFDP Genel Başkanı Christian Lindner
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA / Cüneyt Karadağ
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya ile gaz sözleşmelerine bağlı kalması, ancak Kremlin'in gaz tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini de kabul etmemesi gerektiğini söyledi.
N24 Televizyonuna konuşan Linder, “Bizi ondan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla zayıflatacak tüm kararlardan kaçınmalıyız. Özel operatörler, ödeme yapan ve karar vermek zorunda olan enerji tedarikçileri için söylüyorum, benim tavsiyem şu: Sayın Putin'in şartlarını kabul etmemeli ve anlaşmaların imzalandığı şekle bağlı kalmalıyız” dedi.
Linder ayrıca, şirketlere Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.
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