https://tr.sputniknews.com/20220325/almanya-maliye-bakani-lindner-rusya-ile-dogalgaz-sozlesmeleri-korunmali-1055055837.html

Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı

Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya ile gaz sözleşmelerine bağlı kalması, ancak Kremlin'in gaz tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T21:29+0300

2022-03-25T21:29+0300

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christian lindner

ukrayna krizi

almanya

rusya

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N24 Televizyonuna konuşan Linder, “Bizi ondan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla zayıflatacak tüm kararlardan kaçınmalıyız. Özel operatörler, ödeme yapan ve karar vermek zorunda olan enerji tedarikçileri için söylüyorum, benim tavsiyem şu: Sayın Putin'in şartlarını kabul etmemeli ve anlaşmaların imzalandığı şekle bağlı kalmalıyız” dedi.Linder ayrıca, şirketlere Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

christian lindner, almanya, rusya