https://tr.sputniknews.com/20220325/alti-liderin-gundemi-secim-yasasi-olacak-1055043471.html

Altı liderin gündemi seçim yasası olacak

Altı liderin gündemi seçim yasası olacak

Parlamenter Sistem çalışması yapan altı partinin genel başkanları pazar günü yeniden bir araya gelecek. Daha önce parlamenter sistem metnini açıklayan... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T13:49+0300

2022-03-25T13:49+0300

2022-03-25T13:49+0300

politika

güçlendirilmiş parlamenter sistem

chp

iyi parti

deva partisi

gelecek partisi

saadet partisi

demokrat parti (dp)

ak parti

mhp

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Parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen altı partinin liderleri bir kez daha toplanacak. Toplantıya 27 Mart Pazar günü saat 19.30’da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliği yapılacak. DEVA Partisi Genel Merkezi başkanlık katı olan üçüncü katta bulunan misafir odası toplantı için düzenlenecek. Servis desteği ise Bilkent Otel tarafından sağlanacak.Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliğini yapacağı buluşma öncesi altı siyasi partinin genel başkanları ile teker teker görüştü. Babacan, hafta başında ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek liderler turunu tamamladı.Gündem seçim yasasıİlk buluşmalarında parti kurmaylarının hazırladığı parlamenter sisteme geçiş metni üzerinden değerlendirme yapan liderler, 28 Şubat’ta düzenlenen toplantı ile metni kamuoyuna açıklamışlardı. Liderlerin hafta sonu gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıda seçim süreci ve parlamenter sisteme gidişin yol haritasının konuşulması planlanıyordu. AK Parti ile MHP’nin hazırlamış olduğu siyasi partiler ve seçim yasası düzenlemesi liderlerin gündeminin değişmesine neden oldu. Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin altı partinin ortak değerlendirmesi liderler buluşması sonrasında netleşecek. Toplantı sonunda bu konuya ilişkin ortak bir metin hazırlanması bekleniyor.Komisyonlar kurulacakParlamenter sistemi hedefleyen partilerin bundan sonraki yol haritası da liderlerin konuşacağı başlıklar arasında yer alacak. Bundan sonraki sürece ilişkin çalışmaları yürütmek için birden fazla komisyon kurulması yönünde bir çalışma gündeme gelecek. Genel başkanların anlaşması durumunda parti kurmaylarından oluşacak siyasi komisyon, seçim işleri komisyonu ve ekonomi komisyonu çalışmalara başlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220302/nagehan-alci-6-partinin-mutabakat-metni-guzel-ama-temel-bir-yanlis-var-1054363279.html

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