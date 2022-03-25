https://tr.sputniknews.com/20220325/amerikali-askerler-ukrayna-saflarinda-savasirken-goruntulendi-1055036451.html

Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi

Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi

Amerikalı askerler, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu saflarında savaşırken görüntülendi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T10:51+0300

2022-03-25T10:51+0300

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

çatışma

asker

rusya

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Rusya'nın Ukrayna'yönelik askeri harekatı devam ederken ükede yabancı paramiliter grupların sayısı da artış kaybetmeye başladı.Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarında çatışmalara katılma anlarına dair görüntüler, İngiliz basınına yansıdı.Son günlerde Twitter paylaşılan görüntülerde, Amerikalı bir paralı askeri Rus tankı önünde olduğu ve karenin dışında olan bir Ukraynalının "Amerika'ya hoş deldiniz!" dediği fark edildi.Bir diğer görütünde ise, Rusya'dan geril alındığı iddia eden yerleşimde siper alan askerlere yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-ukrayna-krizinin-en-buyuk-tetikleycisi-abd-pekina-camur-atmaya-calisiyor-1055035193.html

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abd, ukrayna, çatışma, asker, rusya