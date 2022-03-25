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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/amerikali-askerler-ukrayna-saflarinda-savasirken-goruntulendi-1055036451.html
Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
Amerikalı askerler, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu saflarında savaşırken görüntülendi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T10:51+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
çatışma
asker
rusya
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Rusya'nın Ukrayna'yönelik askeri harekatı devam ederken ükede yabancı paramiliter grupların sayısı da artış kaybetmeye başladı.Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarında çatışmalara katılma anlarına dair görüntüler, İngiliz basınına yansıdı.Son günlerde Twitter paylaşılan görüntülerde, Amerikalı bir paralı askeri Rus tankı önünde olduğu ve karenin dışında olan bir Ukraynalının "Amerika'ya hoş deldiniz!" dediği fark edildi.Bir diğer görütünde ise, Rusya'dan geril alındığı iddia eden yerleşimde siper alan askerlere yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-ukrayna-krizinin-en-buyuk-tetikleycisi-abd-pekina-camur-atmaya-calisiyor-1055035193.html
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abd, ukrayna, çatışma, asker, rusya

Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi

10:51 25.03.2022 (güncellendi: 11:09 25.03.2022)
© REUTERS / Carlos BarriaUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
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Amerikalı askerler, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu saflarında savaşırken görüntülendi.
Rusya'nın Ukrayna'yönelik askeri harekatı devam ederken ükede yabancı paramiliter grupların sayısı da artış kaybetmeye başladı.
Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarında çatışmalara katılma anlarına dair görüntüler, İngiliz basınına yansıdı.
Son günlerde Twitter paylaşılan görüntülerde, Amerikalı bir paralı askeri Rus tankı önünde olduğu ve karenin dışında olan bir Ukraynalının "Amerika'ya hoş deldiniz!" dediği fark edildi.
Bir diğer görütünde ise, Rusya'dan geril alındığı iddia eden yerleşimde siper alan askerlere yer verildi.
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