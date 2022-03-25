https://tr.sputniknews.com/20220325/amerikali-askerler-ukrayna-saflarinda-savasirken-goruntulendi-1055036451.html
Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
Amerikalı askerler, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu saflarında savaşırken görüntülendi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T10:51+0300
2022-03-25T10:51+0300
2022-03-25T11:09+0300
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çatışma
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rusya
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Rusya'nın Ukrayna'yönelik askeri harekatı devam ederken ükede yabancı paramiliter grupların sayısı da artış kaybetmeye başladı.Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarında çatışmalara katılma anlarına dair görüntüler, İngiliz basınına yansıdı.Son günlerde Twitter paylaşılan görüntülerde, Amerikalı bir paralı askeri Rus tankı önünde olduğu ve karenin dışında olan bir Ukraynalının "Amerika'ya hoş deldiniz!" dediği fark edildi.Bir diğer görütünde ise, Rusya'dan geril alındığı iddia eden yerleşimde siper alan askerlere yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-ukrayna-krizinin-en-buyuk-tetikleycisi-abd-pekina-camur-atmaya-calisiyor-1055035193.html
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abd, ukrayna, çatışma, asker, rusya
Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
10:51 25.03.2022 (güncellendi: 11:09 25.03.2022) Abone ol
Amerikalı askerler, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu saflarında savaşırken görüntülendi.
Rusya'nın Ukrayna'yönelik askeri harekatı devam ederken ükede yabancı paramiliter grupların sayısı da artış kaybetmeye başladı.
Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarında çatışmalara katılma anlarına dair görüntüler, İngiliz basınına yansıdı.
Son günlerde Twitter paylaşılan görüntülerde, Amerikalı bir paralı askeri Rus tankı önünde olduğu ve karenin dışında olan bir Ukraynalının "Amerika'ya hoş deldiniz!" dediği fark edildi.
Bir diğer görütünde ise, Rusya'dan geril alındığı iddia eden yerleşimde siper alan askerlere yer verildi.