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Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
fetö
operasyon
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Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

13:39 25.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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