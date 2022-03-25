https://tr.sputniknews.com/20220325/ankarada-feto-operasyonu-6-gozalti-1055043207.html
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T13:39+0300
2022-03-25T13:39+0300
2022-03-25T13:39+0300
türkiye
ankara
fetö
operasyon
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Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, fetö, operasyon
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.