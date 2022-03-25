https://tr.sputniknews.com/20220325/ankarada-markette-seker-kavgasi-cikti-1055034084.html

Ankara'da markette şeker kavgası çıktı

Ankara'da markette şeker kavgası çıktı

Ankara’da bir A101 çalışanı defalarca şeker satın alan bir grubu uyardıktan sonra darp edildi. O anları anlatan market çalışanı, “Bir şeker uğruna saldırıya... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T08:22+0300

2022-03-25T08:22+0300

2022-03-25T08:28+0300

türkiye

ankara

market

şeker

darp

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Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir A101’de personel olarak çalışan H.Y. (24) markete gelen 5 kişilik grubun toplu şekilde şeker alımı yaptığını fark etti. Gruba toplu şeker satımının yasak olduğunu söyleyen H.Y. kalabalık grup tarafından darp edildi. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. “Gözüme yumruk atıp kaçtılar”Toplu şekilde şeker satışına izin vermediği için darp edilen market çalışanı 24 yaşındaki H. Y., İHA'ya yaptığı açıklamada, “Ben Mamak’ta bulunan bir A101 marketi çalışanıyım. Beşli şekilde bir grup geldi. Bir anda saldırıya uğradık. Şeker alıyorlardı sürekli. Birkaç sefer mağazaya gelerek şeker aldılar. Biz de uyardık ‘toplu satışımız yok’ diye. Bize inanmadılar direk saldırıya geçtiler. ‘Biz istediğimizi alırız. Siz karışamazsınız’ dediler. Küfür ve hakaret ederek bir anda saldırdılar. Neye uğradığımıza şaşırdık. Saldıracaklarını beklemiyorduk. Zaten biz yatıştırmaya çalıştık. ‘Tamam alın çıkın’ dedik. Kavga çıkmasını istemedik. Ama bir anda saldırmaya başladılar. Arkadaşımın bacağını zedelediler. Benim gözüme yumruk atıp kaçtılar. Bir şeker uğruna saldırıya uğradık. Ben şikayetçiyim, bu böyle kalmasın. Bize firmadan toplu satış yapmayın dediler. Zaten aldılar baya, grup oldukları için bir şey diyemedik. Ama aşırıya kaçtılar artık. Daha sonra saldırıya geçtiler, telefonla görüşerek adam çağırdılar. Benimle beraber bir erkek personele saldırdılar. Bayan personele de saldıracaklardı tuttuk” ifadelerini kullandı.

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ankara, market, şeker, darp