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Arizona'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 5 yaralı
Arizona'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 5 yaralı
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen bir silahlı saldırı sonucunda biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T02:26+0300
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dünya
abd
arizona
silahlı saldırı
çatışma
yaralı
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Arizona'nın Phoenix şehrindeki alışveriş merkezinde gerçekleşen olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, silahlı iki grup arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.Tanger Outlets isimli alışveriş merkezinde bulunan yüzlerce kişi, çatışma nedeniyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çatışma sonucu olay yerinde bulunan biri çocuk 5 kişi vurularak yaralandı.Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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abd, arizona, silahlı saldırı, çatışma, yaralı

Arizona'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 5 yaralı

02:26 25.03.2022 (güncellendi: 02:29 25.03.2022)
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
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ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen bir silahlı saldırı sonucunda biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Arizona'nın Phoenix şehrindeki alışveriş merkezinde gerçekleşen olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, silahlı iki grup arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.
Tanger Outlets isimli alışveriş merkezinde bulunan yüzlerce kişi, çatışma nedeniyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Çatışma sonucu olay yerinde bulunan biri çocuk 5 kişi vurularak yaralandı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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