https://tr.sputniknews.com/20220325/arizonadaki-bir-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-1i-cocuk-5-yarali-1055031849.html
Arizona'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 5 yaralı
Arizona'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 5 yaralı
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen bir silahlı saldırı sonucunda biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T02:26+0300
2022-03-25T02:26+0300
2022-03-25T02:29+0300
dünya
abd
arizona
silahlı saldırı
çatışma
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fd1cca5b1492ef2ea697bb7d5ab2153.jpg
Arizona'nın Phoenix şehrindeki alışveriş merkezinde gerçekleşen olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, silahlı iki grup arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.Tanger Outlets isimli alışveriş merkezinde bulunan yüzlerce kişi, çatışma nedeniyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çatışma sonucu olay yerinde bulunan biri çocuk 5 kişi vurularak yaralandı.Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
arizona
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381545_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_a273d81e5e320e28d8ce8ed6dea1fd4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, arizona, silahlı saldırı, çatışma, yaralı
Arizona'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 5 yaralı
02:26 25.03.2022 (güncellendi: 02:29 25.03.2022) Abone ol
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen bir silahlı saldırı sonucunda biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Arizona'nın Phoenix şehrindeki alışveriş merkezinde gerçekleşen olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, silahlı iki grup arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.
Tanger Outlets isimli alışveriş merkezinde bulunan yüzlerce kişi, çatışma nedeniyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Çatışma sonucu olay yerinde bulunan biri çocuk 5 kişi vurularak yaralandı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.