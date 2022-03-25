https://tr.sputniknews.com/20220325/bakan-karaismailoglu-turkiyeyi-uluslararasi-bir-koridora-donusturduk-1055053734.html

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi uluslararası bir koridora dönüştürdük

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi uluslararası bir koridora dönüştürdük

Bakan Karaismailoğlu, altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini söyleyerek, "Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ile Kuzey Karadeniz... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T19:24+0300

2022-03-25T19:24+0300

2022-03-25T19:22+0300

ekonomi

adil karaismailoğlu

avrupa

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki, Tokat Yeni Havalimanı ve tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tokat Yeni Havalimanı'nı hizmete açmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ürettikleri her projeyle milletin konforu ile yaşam kalitesini artırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Milletimizin desteği ile hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla, hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek, Türkiye'mizi Orta Koridor'da dünyanın en büyük gücüne dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelinde ülkemizi büyütmek, Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.'Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük'Uzun süredir tamamlanamayan projeleri bitirerek halkın hizmetini sunduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektöründe altın bir devrin yaşandığını da vurgulayarak, "Yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Çukurova, Bayburt-Gümüşhane, Rize-Artvin ve Yozgat havalimanlarımıza da hızla devam ediyoruz. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi de büyük oranda gerçekleştirdik" ifadesinde bulundu.Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul HavalimanıBugün Türkiye'nin, havacılıkta dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü söyleyen Karaismailoğlu, "En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı, ağırladığı 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Tokat Yeni Havalimanı'na da atılan tohumların meyvelerinden biridir" dedi.Tokat Yeni Havalimanı'nın özellikleri hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220312/ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-karadenizdeki-gemilerimizi-724-takip-ediyoruz-1054663996.html

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adil karaismailoğlu, avrupa