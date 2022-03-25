https://tr.sputniknews.com/20220325/bakan-varank-gectigimiz-yil-pandemiye-ragmen-ulkemizde-39-ton-altin-urettik-1055043904.html

Bakan Varank: Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik

Bakan Varank: Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik

Varank, geçen yıl Türkiye'de Kovid-19 salgınına rağmen 39 ton altın üretildiğini, mücevher ihracatının da 6.8 milyar doları aştığını söyledi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T13:48+0300

2022-03-25T13:48+0300

2022-03-25T13:51+0300

altın

ekonomi

mustafa varank

imalat sanayi

mücevher

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihiyle, kültürüyle, sanayisi ve barındırdığı potansiyelle gönüllerinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.Ülkenin her köşesini olduğu gibi bu kadim toprakları da üretim ve istihdamın dinamosu olacak yatırımlarla buluşturduklarını belirten Varank, geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle kentte 105 eserin toplu açılışını yaptıklarını anımsattı.Varank, bunlardan birinin de bakanlıklarının desteğiyle kurulan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bilgi birikimi, önemli tecrübesi bulunduğunu belirten Varank, kentin bu alanda istihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi kılmak için iki şeye ihtiyaç olduğunu gördüklerini ifade eden Varank, "Bunların ilki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Bunun için de bakanlık olarak kolları sıvadık. Önce şehrimiz sonra ülkemiz için küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini inşa etmemize katkı sağlayacak yeni bir yatırımı daha tamamladık. Ekosistem açısından çok kıymetli bir aktör olacak Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin açılışı vesilesiyle huzurunuzdayız" dedi.‘Artık madenlerimizi de kullanmaya başladık’Bakan Varank, dünya mücevher piyasasında 10 yıldır düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülke bulunduğunu, bunlardan birinin Türkiye diğerinin Çin olduğunu belirterek şunları ifade etti:Varank, kuyumculuk sektöründe tasarımın, ürün yaşam döngüsündeki en önemli aşama olduğunu dile getirerek, Kahramanmaraş'ta Kalkınma Ajansının desteğiyle Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bir ‘Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi’ kurduklarını, daha sonra Avrupa Birliği ile finansman sağladıkları Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ‘Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi’ projesini başlattıklarını anlattı.Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sütçü İmam Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde geliştirilen bu projeye yaklaşık 3.5 milyon euro destek sağladıklarına işaret eden Varank, "Bu projeyle mevcut Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi'ni, makine, ekipman, bilgisayar ve yazılım altyapısını geliştirerek ileri teknolojili tasarım kabiliyetine sahip bir tasarım merkezine dönüştürdük. Proje sayesinde özgün tasarımlar yapmaya ve bu tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye olanak sağlayacak teknolojileri şehrimize kazandırmış olduk. Artık firmalarımız kendi tasarımlarına ilişkin modelleri çok daha kısa sürede, çok daha farklı çeşitte, daha az maliyetle ve daha güvenli üretebilecek" diye konuştu.‘Firmaların rekabet gücünü artıracağız’Bugün açılışını yaptıkları Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin de geliştirmeye çalıştıkları mücevher ekosistemine değer üreten yeni bir halka olacağını söyleyen Varank, şöyle konuştu:‘Avrupa'nın en fazla yatırım alan ülkeleri arasındayız’Bakan Varank, bir yandan girişimciliğin desteklenmesi diğer yandan kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesi ve buna paralel olarak da sanayinin dijital dönüşümü için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:"Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazar neredeyse kalmadı. Diğer taraftan, ülkemize gelen doğrudan yatırımlarla Avrupa'nın en fazla yatırım alan ülkeleri arasındayız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine kurguladığımız yeni ekonomi modelimizle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu noktada, tüm şehirlerimizin ülke ekonomisine azami oranda katkı sunması elbette çok büyük önem arz ediyor. İnşallah, altın, mücevher imalat ve ihracatında Kahramanmaraş dünyada söz sahibi şehirlerden biri olacak. Şu an içinde yer aldığımız ve ülkemizin en önemli üretim tesislerinden biri olan Kahramanmaraş Altınşehir Sanayi Sitemiz de bunu destekler nitelikte. Dünyada eşi olmayan entegre tek tesis. Şimdi bu girişimlerimizi pekiştirecek bir müjdeyi de büyük bir memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda şehirlerimizi rekabetçi olabilecekleri alanlarda daha fazla desteklemek için kalkınma ajansları vasıtasıyla Üreten Şehirler Programı'nı başlattık. Bu kapsamda kuyumcular odamızın, ajansımıza yaptığı Altın Geri Kazanım Tesisi proje başvurusunu da bakanlık olarak destekleme kararı aldık. İnşallah bu tesisimizi de yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Kahramanmaraş'taki altın ve mücevher üretim ekosisteme bir yeniliği daha kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."Varank, Türkiye'nin hedeflerini dikkate alarak Kahramanmaraş'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceklerini, oluşturdukları altyapılarla, sundukları teşviklerle, geliştirdikleri nitelikli insan kaynağıyla bu şehri katma değerli sanayiyle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da AB ve Türkiye'nin ekonomik bağlarının çok güçlü ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek, "AB, Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve ana yatırımcısıdır. Derin ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da derinleştirmemiz gerekiyor" dedi.Landrut, projenin Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine kesinlikle yardımcı olacağını kaydetti.Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve ilgililer katıldı.Konuşmaların ardından Bakan Varank, protokol üyeleri ve diğer katılımcılarla açılış kurdelesi kesildi.Bakan Varank, daha sonra laboratuvarı inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055034660.html

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altın, mustafa varank, imalat sanayi , mücevher