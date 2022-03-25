https://tr.sputniknews.com/20220325/basak-cengizi-olduren-can-goktug-boz-icin-agirlastirilmis-muebbet-hapis-talebi-1055040048.html
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanması devam ediyor. Boz için ağırlaştırılmış... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T12:25+0300
2022-03-25T12:25+0300
2022-03-25T12:53+0300
can göktuğ boz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:73:701:467_1920x0_80_0_0_4295cb3639137b53e57d8d882712981a.jpg
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına İstanbul Anadolu Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılmıştı. Mahkeme heyeti Boz'un akli dengesinin yerinde olup olmadığını öğrenmek için Adli Tıp'tan rapor istemişti. Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin olduğu belirlenmişti. Boz ise savunmasında şizofreni hastası olduğunu ve kafasının içinde sesler duyduğunu, cinayet günü de bu sesleri dinlediğini ve pişman olduğunu belirtmişti. Sanık avukatları da adli dengesinin yerinde olup olmadığının tekrar belirlenmesini istemişti.İkinci duruşma bugün saat 11.00'de başladı. Yeni adli tıp raporu da mahkeme heyetine ulaştı. Boz'un, cezai ehliyetinin olduğu ikinci kez raporla belirtildi.Başak Cengiz'in ailesinin avukatları savcının mütalaa vermesini beklediklerini dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:7:701:532_1920x0_80_0_0_9edac6e662710df22f051a74c1dec7a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
can göktuğ boz
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
12:25 25.03.2022 (güncellendi: 12:53 25.03.2022)
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanması devam ediyor. Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına İstanbul Anadolu Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılmıştı. Mahkeme heyeti Boz'un akli dengesinin yerinde olup olmadığını öğrenmek için Adli Tıp'tan rapor istemişti. Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin olduğu belirlenmişti. Boz ise savunmasında şizofreni hastası olduğunu ve kafasının içinde sesler duyduğunu, cinayet günü de bu sesleri dinlediğini ve pişman olduğunu belirtmişti. Sanık avukatları da adli dengesinin yerinde olup olmadığının tekrar belirlenmesini istemişti.
İkinci duruşma bugün saat 11.00'de başladı. Yeni adli tıp raporu da mahkeme heyetine ulaştı. Boz'un, cezai ehliyetinin olduğu ikinci kez raporla belirtildi.
Başak Cengiz'in ailesinin avukatları savcının mütalaa vermesini beklediklerini dile getirdi.