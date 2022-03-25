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Belarus’ta casusluk şüphesiyle bir Polonya vatandaşı gözaltına alındı
Belarus’ta casusluk şüphesiyle bir Polonya vatandaşı gözaltına alındı
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), Grodno şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını, iki Polonyalı diplomatın... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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KGB’nin açıklamasında, “Grodno’da, 25 Mart günü, daimi olarak Grodno’da yaşayan bir Polonya vatandaşı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Zanlının evinde yapılan arama sırasında, Polonya’nın Grodno Başkonsolu Andrzej Rachkowski ve Konsolos Martin Christel’in, soruşturma sürecine engel olmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Polonyalı diplomatların yasadışı eylemleriyle ilgili Belarus Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verildi” dendi.
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belarus, kgb, polonya

Belarus’ta casusluk şüphesiyle bir Polonya vatandaşı gözaltına alındı

21:40 25.03.2022
© SputnikBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© Sputnik
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), Grodno şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını, iki Polonyalı diplomatın soruşturmaya engel olmaya çalıştığını belirtti.
KGB’nin açıklamasında, “Grodno’da, 25 Mart günü, daimi olarak Grodno’da yaşayan bir Polonya vatandaşı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Zanlının evinde yapılan arama sırasında, Polonya’nın Grodno Başkonsolu Andrzej Rachkowski ve Konsolos Martin Christel’in, soruşturma sürecine engel olmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Polonyalı diplomatların yasadışı eylemleriyle ilgili Belarus Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verildi” dendi.
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