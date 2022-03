https://tr.sputniknews.com/20220325/caldigi-atla-markete-giren-hirsiz-lamborghini-verseler-bile-ati-vermem-bu-isi-sevgiyle-yapiyoruz-1055031374.html

Çaldığı atla markete giren hırsız: Lamborghini verseler bile atı vermem, bu işi sevgiyle yapıyoruz

Çaldığı atla markete giren hırsız: Lamborghini verseler bile atı vermem, bu işi sevgiyle yapıyoruz

Antalya'da bir şüpheli, çaldığı atla alışveriş yapmak isterken markete girdi. At güçlükle dışarı çıkarılırken şüpheli şahıs çalışanlara, "Lamborghini araba...

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Ş., sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Koray Ş., bir ize ulaşamadı. Koray Ş.’e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Ş., hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Koray Ş., gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Koray Ş., dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Koray Ş., atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.Öte yandan başında kırmızı şapka bulunan şüpheli şahsın çaldığı at ile Yukarı Kocayatak Mahallesi’ndeki bir markete geldiği anlar ve burada yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptı. Şüpheli daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada at marketin içine daldı ve bu sırada müşteri bir kadın korkup geri doğru kaçtığı anlar görüldü. Şüpheli üzerinden indiği atı marketten çıkardığı ve uzaklaştığı anlar kameralara an be an yansıdı.

