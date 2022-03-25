https://tr.sputniknews.com/20220325/cankirida-heyelan-nedeniyle-riskli-6-ev-bosaltildi-1055057912.html

Çankırı'da heyelan nedeniyle riskli 6 ev boşaltıldı

Çankırı'da heyelan nedeniyle riskli 6 ev boşaltıldı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T23:58+0300

2022-03-25T23:58+0300

2022-03-25T23:58+0300

türkiye

çankırı

toprak kayması

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Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Akhasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar suları sebebiyle köyde toprak kayması gerçekleşti. Toprak kayması neticesinde köyde boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler tarafından riskli durumda bulunan 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

türkiye

çankırı

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çankırı, toprak kayması