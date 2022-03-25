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Çankırı'da heyelan nedeniyle riskli 6 ev boşaltıldı
Çankırı'da heyelan nedeniyle riskli 6 ev boşaltıldı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T23:58+0300
2022-03-25T23:58+0300
türkiye
çankırı
toprak kayması
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Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Akhasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar suları sebebiyle köyde toprak kayması gerçekleşti. Toprak kayması neticesinde köyde boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler tarafından riskli durumda bulunan 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.
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çankırı, toprak kayması

Çankırı'da heyelan nedeniyle riskli 6 ev boşaltıldı

23:58 25.03.2022
© İHA / RECEP ARSLAN - SERHAT HALİT BİÇERÇankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© İHA / RECEP ARSLAN - SERHAT HALİT BİÇER
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.
Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Akhasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar suları sebebiyle köyde toprak kayması gerçekleşti.
Toprak kayması neticesinde köyde boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi.
Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler tarafından riskli durumda bulunan 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.
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