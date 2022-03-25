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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/canli--abden-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-etkililiginin-incelemesi-talimati-1055032987.html
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposunu vurdu
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposunu vurdu
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupalı liderlerin Avrupa Komisyonu'na Rusya'ya yaptırımların etkinliğini incelemesi ve ek yaptırımlar düşünmesi... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposunu vurdu

06:18 25.03.2022 (güncellendi: 16:44 25.03.2022)
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupalı liderlerin Avrupa Komisyonu'na Rusya'ya yaptırımların etkinliğini incelemesi ve ek yaptırımlar düşünmesi talimatını verdiğini söyledi. Rusya, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposunu vurdu. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, müzakerelerde ikincil konularda ilerleme sağlandığını açıkladı.
Rusya'nın Donbass operasyonu 30. gününe girdi. Dün gerçekleşen ve ana gündem maddesinin Rusya-Ukrayna krizi olduğu AB Liderler Zirvesi, G7 Zirvesi ve NATO toplantılarından Rusya'ya yaptırım açıklamaları geldi.
Donbass operasyonuna ilişkin tüm gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:42 25.03.2022
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Ukrayna ile müzakerelerde önemli konularda değil, ikincil konularda ilerleme sağlandı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine öncülük eden Vladimir Medinskiy, Kiev tarafıyla görüşmelerde önemli konularda kayda değer ilerlemenin sağlanamadığını, ikincil konularda yakınlaşıldığını söyledi.
16:24 25.03.2022
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna’nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamı yok edildi
16:16
15:53 25.03.2022
Danimarka: 100 bin Ukraynalı sığınmacıyı daha kabul etmeye hazırız
Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, ülkesinin Ukrayna'dan 100 binden fazla sığınmacıyı daha kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
15:29 25.03.2022
Rusya’da Baltıklar merkezli haber sitesine erişim engellendi
Rus medya denetim kurumu Roskomnadzor, Baltık ülkelerinde yayın yapan Delfi haber sitesine Rusya’da erişimi engelledi. Delfi’nin, söz konusu sitede ‘Rusya ordusunun ülke dışındaki eylemlerine ilişkin yanlış bilgiler yer alıyor olması nedeniyle’ engellendiği kaydedildi. Kararın, Kaliningrad Bölge Mahkemesi’nin hükmü üstüne alındığı da belirtildi. Baltık ülkelerinde çok okunan bir haber sitesi olan Delfi’nin Rusça, Litvanyaca, Letonyaca, Estonyaca ve Lehçe servisleri bulunuyor.
15:05 25.03.2022
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı ve petrolü için ruble cinsinden ödeme yapmak şirketlerin kendi meselesi
Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'in Rus doğalgazı ve petrolü için ruble cinsinden ödeme yapmanın özel şirketlerin meselesi olarak gördüğünü söyledi.
Sözcü, "Elbette petrol ve gaz arzının ruble cinsinden ödeneceği haberini aldı. Bizim açımızdan bu bir hukuk meselesi, yani sözleşmelere uyum ilkesiyle ilgili. Bildiğimiz kadarıyla sözleşmelerin çoğu dolar veya euro üzerinden yapılıyor. İthalatçılar sözleşmelere uyumu taahhüt etmekle yükümlü. Sürekli görüşme halindeyiz ama bizim açımızdan müdahale etmeyi gerektirecek bir durum yok" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin Rusya’nın varlıklarını dondurmasıyla Moskova’nın güveninin zedelenmesinin ardından Moskova'nın hasım ülkelere ruble ile gaz satmaya başlayacağını duyurmuştu.
15:02 25.03.2022
14:28 25.03.2022
Romanya Devlet Başkanı: Rusya'ya dönük enerji yaptırımları şu an için imkansız
Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, AB'de bazı ülkelerin neredeyse tümüyle Rus gazına bağımlı olmaları nedeniyle Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımların şu an için mümkün olmadığını belirtti.
Iohannis, düzenlediği basın toplantısında, "AB'de Rus gazına veya petrolüne nispeten daha az bağımlı olan ülkeler olduğunu çok iyi biliyoruz, ancak neredeyse tamamen Rus gazına ve petrolüne bağımlı olan ülkeler de var. Şu anda bu alanda yaptırım uygulamanın gerçekçi olmadığı açık" ifadelerini kullandı.
Söz konusu ülkelerin, kendilerini Rusya'dan daha çok etkileyecek yaptırımlara girişemeyeceğine işaret eden Romanya lideri, "Rusya'dan enerji ithalatını kademeli olarak bırakma kararı aldık, ancak tedarikçi değişikliği aylar hatta yıllar aldığı için bu bir günde yapılabilecek şey değil" diye konuştu.
Iohannis, ülkesinin aşama aşama fosil yakıtı terk etmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.
14:21 25.03.2022
Polonya Başbakanı: Avusturya, Almanya ve Macaristan, Rusya ile ticari ilişkilerin kesilmesine karşı
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Morawiecki, "Maalesef başta Almanya olmak üzere büyük ülkeler ve aynı zamanda Avusturya veya Macaristan gibi bazı küçük ülkeler daha ölçülü. Rusya ile ticareti olabildiğince çabuk sonlandırma kararlardan kaçınıyorlar" dedi.
13:39 25.03.2022
Rusya gündemiyle Avrupa turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
ABD ile AB'den Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için görev gücü: ABD, AB'ye LNG satacak
12:37
13:39 25.03.2022
Hunter Biden - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Peskov: ABD'den Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki laboratuvarlardaki dahli hakkında açıklama isteyeceğiz
13:09
13:01 25.03.2022
CNN: Ukrayna, ABD'den her gün 500 Stinger ve Javelin füzeleri göndermesini talep etti
CNN televizyonun resmi bir belgeye dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD'nin her gün 500 Stinger ve Javelin füzeleri sevk etmesi için talepte bulundu.
Kiev'in Washington'a güncellenmiş talep listesi gönderdiğini ve bunun ABD Kongresi'ne sunulduğunu belirten kanal, Ukrayna'nın ABD yapımı Stinger ve Javelin füzelerine ihtiyacının giderek arttığının görüldüğüne dikkat çekti.
12:54 25.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir mukavemet noktası ve aşırı milliyetçilere ait askeri teçhizatların Rus Ka-52 helikopterleriyle vurulduğu anları gözler önüne serdi. Saldırılar çok düşük irtifaarda, sis ve zayıf görüş koşullarında gerçekleşti.
12:52 25.03.2022
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Batılılar, Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
12:31
12:34 25.03.2022
Romanya Sınır Polisi: Ülkeye şimdiye dek 530 binden fazla Ukraynalı sığınmacı geldi
Romanya Sınır Polisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının başlangıcından bu yana yaklaşık 538 bin Ukraynalı sığınmacının ülkeye girdiğini ve bunların 10 bin kadarının sınırı son 24 saat içinde geçtiğini duyurdu.
12:28 25.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, İskender M- sistemleriyle, Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin eğitim merkezine balistik füzeler fırlatıldığı anların görüntülerini yayınladı.
12:21 25.03.2022
FSB, Moskova’da Ukraynalı bir ‘casusun’ yakalandığını açıkladı
Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuyla ilişkili bilgi ele geçirmeye çalıştığından şüphelenilen bir Ukrayna vatandaşının, başkent Moskova’da yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı olduğunu belirledikleri bir Ukrayna vatandaşını başkentte düzenlenen bir operasyonla yakaladıklarını kaydetti.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkin bilgi ele geçirmeye çalıştığı belirlenen Ukraynalı şüphelinin kod isminin ‘Malış’ olduğu ve Polonya vatandaşlığının da bulunduğu kaydedildi.
FSB yetkilileri, yakalanan Ukrayna vatandaşının Rusya’daki Ukraynalı gazeteciler ve siyaset bilimcileri gizlice gözetlediğinden şüphelendiklerini de ekledi.
12:21 25.03.2022
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki tüm altın, Rusya'daki kasalarda bulunuyor
12:20
11:56 25.03.2022
Mir kartları artık Apple Pay’de desteklenmiyor
Apple, Mir kartlarının operatörü Ulusal Kart Ödeme Sistemi’ne, Apple Pay’de Mir kartlarını desteklemeyi askıya aldığını bildirdi.
24 Mart itibarıyla Mir kartları servise yüklenemiyor. Daha önce yüklenen kartlar da önümüzdeki birkaç gün içinde kullanılamıyor hale gelecek.
Apple, mart ayının başında Apple Pay ve diğer hizmetlerini Rusya’da askıya aldığını duyurmuştu.
11:55 25.03.2022
Macaristan Dışişleri Bakanı: Kendi topraklarımızdan Ukrayna'ya silah tedarik edilmesine izin vermeyeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in taleplerine rağmen kendi topraklarından Ukrayna'ya silah tedarikine izin vermeyeceğini, çünkü bunun Macarların can ve güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.
Facebook hesabından paylaşımda bulunan Siyarto, "Ukrayna ve Ukrayna halkının Ukrayna Devlet Başkanı açısından en önemli şey olduğunu anlıyoruz. Ancak bizim için en önemli şey Macaristan'ın ve Macar halkının güvenliği. Macaristan'ı savaşın dışında tutmak üzere hareket ediyoruz, bu sebeple silahların topraklarımızdan geçmesine izin vermeyeceğiz. Bu malzemeler derhal imha için askeri bir hedef haline gelecek. Macarların hayatını ve güvenliğini riske atmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
Mart ayı başlarında Budapeşte, Ukrayna'ya ülke topraklarından silah tedarikini yasaklayan bir karar çıkarmıştı.
10:52 25.03.2022
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Amerikalı askerler, Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
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