CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposunu vurdu

Romanya Devlet Başkanı: Rusya'ya dönük enerji yaptırımları şu an için imkansız

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, AB'de bazı ülkelerin neredeyse tümüyle Rus gazına bağımlı olmaları nedeniyle Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımların şu an için mümkün olmadığını belirtti.

Iohannis, düzenlediği basın toplantısında, "AB'de Rus gazına veya petrolüne nispeten daha az bağımlı olan ülkeler olduğunu çok iyi biliyoruz, ancak neredeyse tamamen Rus gazına ve petrolüne bağımlı olan ülkeler de var. Şu anda bu alanda yaptırım uygulamanın gerçekçi olmadığı açık" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin, kendilerini Rusya'dan daha çok etkileyecek yaptırımlara girişemeyeceğine işaret eden Romanya lideri, "Rusya'dan enerji ithalatını kademeli olarak bırakma kararı aldık, ancak tedarikçi değişikliği aylar hatta yıllar aldığı için bu bir günde yapılabilecek şey değil" diye konuştu.

Iohannis, ülkesinin aşama aşama fosil yakıtı terk etmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.