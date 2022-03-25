CANLI | Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek

Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den insanların tahliyesi için bir insani operasyon gerçekleştireceklerini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığını belirtti.

Macron, bugünkü basın toplantısında, “Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin’le görüşebileceğim. Bu, Mariupol’ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan’la ortak girişimimiz” ifadesini kullandı.

Macron: Rusya’nın, enerjide ruble ödeme talebini kabul etmemiz için neden yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, enerji satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme talebini değerlendiren Macron, “Bu talebin amacı, yaptırımlardan kaçınma mekanizmasını bulmak. Ama bu, imzaladığımız kontratlarla uyumlu değil. Bu nedenle bunu kabul etmek için bir neden görmüyorum” dedi.

Avrupalı tüketicilerin Rus gazı euro karşılığında elde etmesi gerektiğini söyleyen Fransa lideri, “Bu nedenle bu talebi kabul etmek mümkün değil” diye ekledi.



