CANLI | Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Rusya’nın sunduğu Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamanın sonucunun, Rusya’ya baskı için her fırsatı kollayan Batı’nın kötücül yaklaşımını gösterdiğini belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “23 Mart’ta BM Güvenlik Konseyi’nde, Rusya’nın Ukrayna’daki insani duruma ilişkin sunduğu tasarıyla ilgili oylama gerçekleşti. Oylama sırasında, BMGK üyesi ülkelerin büyük kısmı çekimser oy kullanarak tasarının kabul edilmesini engelledi. Tasarıya destek veren Çin’e ve tasarıyı hazırlayanlar arasında yer alan ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Konsey’deki oylamanın sonucu bir kez daha Batılı meslektaşların kötücül yaklaşımını sergiledi. Onları, Ukraynalıların geleceği değil, Rusya’ya baskı için tamamen insani dahil her türlü bahaneyi kullanma fırsatı endişelendiriyor” diye kaydetti.
BM Genel Kurulu’nun 24 Mart’ta gerçekleşen 11. Olağanüstü Toplantısı’nda, Fransa ve Meksika’nın sunduğu Ukrayna’daki insani duruma ilişkin tasarının kabul edildiğini anımsatan Zaharova, “Münasip başlığa rağmen belge, sivillere koordineli ve etkili yardım sağlama göreviyle bağdaşmayan yersiz ve siyasallaştırılmış ifadelerle dolu” yorumunda bulundu.
Bu tasarının kabulünün, pratik anlamda hiçbir önemi olmadığını kaydeden Rus diplomat, “İnsani yardım kuruluşlarına ve BM sisteminin ilgili yapılarına ‘yerde’ uygun yetki ve güvenlik garantilerini verme yetkisine sahip BM Güvenlik Konseyi’nin bir kararı olmadığı sürece onlar halâ faaliyetleri için gerekli araçlardan yoksun” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin BM platformunda yürüttüğü emsali görülmemiş Rus karşıtı kampanyaya rağmen Fransa-Meksika tasarısına destek vermeyen ülkelere teşekkür eden Zaharova, “Güney Afrika’nın, Genel Kurulu’na alternatif bir insani karar taslağı sunma girişimi ayrı bir takdire şayan. Tasarıları, kalkınmakta olan ülkelerden geniş destek alma şansına sahipti” diye ekledi.