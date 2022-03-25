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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/canli--medinskiy-rusya-ukrayna-gorusmeleri-siyasi-meselelerde-ilerleyemiyor-1055049987.html
CANLI | Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek
CANLI | Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin gereken düzeyde sağlanması için elinden gelen her şeyi... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye

CANLI | Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek

17:45 25.03.2022 (güncellendi: 00:07 26.03.2022)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin gereken düzeyde sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Öte yandan, DHC Halk Milis Gücü, Ukrayna ordusunun bugün DHC kontrolündeki bölgelere Grad çok namlulu roketatarlardan dahil 200’den fazla mermi attığını belirtti.
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetinin başkanı olan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde tarafların sadece ikincil meselelerde ilerleme kaydettiğini, fakat başlıca siyasi meselelerde yerinde saydıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BMGK'de Moskova'nın sunduğu Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamanın sonucunun, Batı’nın kötücül yaklaşımını gösterdiğini belirtti.
Öte yandan, Rusya, Ukrayna'nın hava güçleri ve hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamen yok edildiğini, ülkenin donanmasının da tamamıyla imha edildiğini açıkladı. Operasyonda 1351 Rus askeri de hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında:
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00:18 26.03.2022
Charles Michel, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
Ukrayna krizi
AB liderleri yüksek enerji faturalarına yönelik çözüm bulamadı
00:08
23:10 25.03.2022
Scholz: Gaz tedarik sözleşmeleri ödemelerin euro veya dolar cinsinden yapılmasını öngörüyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile imzalanan gaz tedariki sözleşmelerinin ‘ödemelerin euro veya dolar cinsinden yapılmasını öngördüğü’ gerçeğinden hareket ettiğini söyledi.
Scholz, ‘AB liderlerinin Rusya'nın gelecekteki doğalgaz tedariki ödemelerinin ruble cinsinden yapılması talebi konusunda ortak bir tutum üzerinde anlaşmaya varıp varmadıkları’ sorusuna “İmzalanan sözleşmelerin ödemelerin euro veya dolar cinsinden yapılmasını öngördüğü gerçeğinden hareket ediyoruz” diye yanıtladı.
23:00 25.03.2022
Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’de tahliye operasyonu gerçekleştirecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den insanların tahliyesi için bir insani operasyon gerçekleştireceklerini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığını belirtti.
Macron, bugünkü basın toplantısında, “Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin’le görüşebileceğim. Bu, Mariupol’ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan’la ortak girişimimiz” ifadesini kullandı.
Macron: Rusya’nın, enerjide ruble ödeme talebini kabul etmemiz için neden yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, enerji satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme talebini değerlendiren Macron, “Bu talebin amacı, yaptırımlardan kaçınma mekanizmasını bulmak. Ama bu, imzaladığımız kontratlarla uyumlu değil. Bu nedenle bunu kabul etmek için bir neden görmüyorum” dedi.
Avrupalı tüketicilerin Rus gazı euro karşılığında elde etmesi gerektiğini söyleyen Fransa lideri, “Bu nedenle bu talebi kabul etmek mümkün değil” diye ekledi.

22:29 25.03.2022
ABD, Kaspersky Lab'ı ulusal güvenliği tehdit eden şirketler listesine dahil etti
ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, faaliyetleri ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan şirketler listesine Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın da dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Kaspersky Lab’ ürünlerinin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu sonucuna vardığına vurgu yapılarak, “Kaspersky Lab’ markalı ürünler ABD ulusal güvenliği ve halkı için kabul edilemez bir risk oluşturma yeteneğine sahip” denildi.
22:24 25.03.2022
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı
Dün, 21:29
21:54 25.03.2022
ABD’nin 800 milyon dolarlık askeri yardımının ilk partisi Ukrayna'ya ulaştı
Üst düzey bir Pentagon yetkilisi gazetecilere demecinde, ABD'nin 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin ilk partisinin Ukrayna'ya teslim edildiğini söyledi.
Yetkili, “800 milyon dolarlık yardım paketinin ilk partisini taşıyan uçak bugün bölgeye ulaştı. Önümüzdeki üç gün içinde üç ek sevkiyatın daha yapılması bekleniyor” dedi.
Daha önce Pentagon, ABD'nin 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin ilk partisinin Ukrayna'ya bu hafta gönderilmeye başlanacağını duyurmuştu.
20:44 25.03.2022
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
ABD Hazine Bakanlığı: Abramoviç'e yaptırım uygulanma olasılığı hala masada
Dün, 20:10
20:23 25.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.
20:16 25.03.2022
DHC: Ukrayna ordusu bugün 200’den fazla mermi attı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milis Gücü, Ukrayna ordusunun bugün DHC kontrolündeki bölgelere Grad çok namlulu roketatarlardan dahil 200’den fazla mermi attığını belirtti.
DHC Halk Milis Gücü’nün Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Düşman bugün 122 mm BM-21 Grad çok namlulu roketatar, 122 mm namlulu toplar ve 120 mm havanlardan dahil 200’den fazla mermi attı” ifadesine yer verildi.
DHC güçlerinin bugün 43 Ukraynalı aşırı milliyetçi, iki tank ve bir zırhlı aracı imha ettiğini, bir piyade savaş aracı ve iki zırhlı personel taşıyıcıyı ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, “Maalesef, bağımsızlık mücadelesinde son bir hafta içinde 45 DHC savunmacısı hayatını kaybetti ve 506 savaşçımız da yaralandı” dedi.
19:56 25.03.2022
Macaristan, topraklarından Ukrayna’ya silah sevkiyatını reddetti
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, toprakları üzerinden Ukrayna’ya silah sevkiyatına izin verme çağrısını reddettiklerini belirtti. Macar diplomat, Rus petrol ve doğalgazından da vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Szijjarto, Avrupa Birliği ülkelerinden mevkidaşlarıyla video konferans yoluyla gerçekleşen görüşme sırasında, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalıların iki bilinen talebini yineledi. Macaristan’ın toprakları üzerinden Ukrayna’ya silah sevkiyatına izin vermesi ve Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımlarına son vermesi. Macaristan Hükümeti bunu yapmayacak, çünkü Macar halkının hayat ve güvenliğini riske atmak istemiyor” ifadesini kullandı.
19:44 25.03.2022
Prag'da, Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin adı ‘Ukrayna Kahramanları’ olarak değiştiriliyor
Prag Belediyesi Sözcüsü Jan Habr gazetecilere demecinde, belediyenin Korunovaçni Caddesi'nin Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölümünün adını ‘Ukrayna Kahramanları’ olarak değiştirmeye karar verdiğini söyledi.
Sözcü, “Prag-6 bölgesi belediyesi, Korunovaçni Caddesi'nin Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu bölümünün adını ‘Ukrayna Kahramanları’ olarak değiştirmeye karar verdi. Karar, Prag Belediyesi’nin isimler komisyonu ve belediye meclisi üyeleri tarafından onaylandı” dedi.
Sözcü ayrıca, Korunovaçni Caddesinin adının değiştirileceği bölümde sadece idari binalar yer aldığı için değişikliğin yerel sakinleri etkilemeyeceğini kaydetti.
Kararın yürürlüğe girebilmesi için, Prag belediye yönetimi üyeleri tarafından da onaylanması gerekiyor.
19:30 25.03.2022
Letonya Cumhurbaşkanı Levits: Rus enerji kaynaklarını ikame edebilecek imkanlara sahibiz
Letonya'nın Rusya'dan alınan enerji kaynaklarına bağımlılık düzeyinin abartılmaması gerektiğini söyleyen Letonya Devlet Başkanı Egils Levits, zira Rus petrolü, elektriği ve gazını ABD de dahil diğer ülkelerden yapılacak ithalatla ikame edebileceklerini savundu.

Levits, "Rus enerjisine olan bağımlılığımızı abartmamalıyız. Petrolün yaklaşık yüzde 10'u Rusya'dan ithal ediliyor ve artık bu ürünü diğer pazarlardan, başka ülkelerden satın alacağız. Elektriğe gelince, yüzde 7'lik bölümü Rusya'dan tedarik ediliyor ve bu da ikame edilebilir. Doğalgaza gelirsek, ithalatın çoğu Rusya'dan ancak bunu da LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ile ikame etmek mümkün. ABD, Avrupa'ya LNG ihracatını artırmayı teklif etti" dedi.
19:10 25.03.2022
‘Ukrayna’da, Rus medyasına aitmiş gibi gösterilen sahte web siteleri oluşturuluyor’
Ukrayna Enformasyon ve Psikolojik Operasyon Merkezi’nin, Rus okur kitlesine yönelik ‘fake’ haberler yayma amacıyla Rus medya kuruluşlarına ait web sitelerin kopyalarını oluşturmaya başladığı belirtildi.
Rus Minpravda haber sitesinin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Ukraynalılar, Rus medya kuruluşlarına ait sitelerin kopyaları sayesinde yaptırımların yol açtığı sonuçlar veya Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri operasyonunda verdiği kayıplar hakkında fake haberler yayıyor” ifadesine yer verildi.
Bu tür web sitelerin adlarında ek harflerin kullanıldığı veya harflerin değiştirildiği kaydedilirken, okurlara ‘dikkatli olun’ uyarısı yapıldı.
19:09 25.03.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Ukrayna krizi
Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?
Dün, 18:58
18:52 25.03.2022
Paris'teki Rus elçi, Fransa Dışişleri'ne çağrıldı
Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, elçiliğin sosyal ağlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Meşkov'un çağrıldığına dair Batı basınında çıkan haberleri doğrulayan Paris Büyükelçiliği, "Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Rus diplomatik misyonunun mesajlarını okuduğundan emin olabiliriz. Rus elçi, Fransız muhataplarının dikkatini Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik provokasyonlara ve vandalizm vakalarına çekti" ifadelerini kullandı.
18:48 25.03.2022
DHC: Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu 2 kadın öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik topçu saldırısında iki kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Temsilciliğin Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna silahlı oluşumlarının Donetsk şehrinin Kirov ilçesine yönelik topçu saldırısı sonucu bir kadının aldıkları yaralardan hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldık” ifadesine yer verildi.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ordusunun Staromihaylovka kasabasına açtığı ateş sonucu 1977 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti” diye yazdı.
18:42 25.03.2022
Mariupol'de neo-Nazi'lerin ünlü "Bandera babamız" sloganının yazıldığı görüldü
Mariupol'deki operasyonlar kapsamında, kurtarılan bölgelerde kent genelindeki Nazizmin izleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bölgeyi uzun süredir kontrol eden Azov Taburu tarafından, neo-Nazi'lerin ünlü "Bandera babamız" sloganının yazıldığı görüldü.
18:37 25.03.2022
Zaharova: Rusya, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması için elinden geleni yapacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin gereken düzeyde sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
Zaharova, "Fırsatlar penceresinin şu anda henüz tamamen kapandığını anlıyoruz. Rusya, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin gereken düzeyde sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.
18:15 25.03.2022
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
EKONOMİ
Bloomberg: Avrupa'nın 40 günlük motorin stoku kaldı
Dün, 18:09
18:14 25.03.2022
Rusya: BMGK’deki oylamanın sonucu, Batı’nın kötücül yaklaşımını gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Rusya’nın sunduğu Ukrayna tasarısıyla ilgili oylamanın sonucunun, Rusya’ya baskı için her fırsatı kollayan Batı’nın kötücül yaklaşımını gösterdiğini belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “23 Mart’ta BM Güvenlik Konseyi’nde, Rusya’nın Ukrayna’daki insani duruma ilişkin sunduğu tasarıyla ilgili oylama gerçekleşti. Oylama sırasında, BMGK üyesi ülkelerin büyük kısmı çekimser oy kullanarak tasarının kabul edilmesini engelledi. Tasarıya destek veren Çin’e ve tasarıyı hazırlayanlar arasında yer alan ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Konsey’deki oylamanın sonucu bir kez daha Batılı meslektaşların kötücül yaklaşımını sergiledi. Onları, Ukraynalıların geleceği değil, Rusya’ya baskı için tamamen insani dahil her türlü bahaneyi kullanma fırsatı endişelendiriyor” diye kaydetti.
'BM’de, Ukraynalıların sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğiz’
BM Genel Kurulu’nun 24 Mart’ta gerçekleşen 11. Olağanüstü Toplantısı’nda, Fransa ve Meksika’nın sunduğu Ukrayna’daki insani duruma ilişkin tasarının kabul edildiğini anımsatan Zaharova, “Münasip başlığa rağmen belge, sivillere koordineli ve etkili yardım sağlama göreviyle bağdaşmayan yersiz ve siyasallaştırılmış ifadelerle dolu” yorumunda bulundu.
Bu tasarının kabulünün, pratik anlamda hiçbir önemi olmadığını kaydeden Rus diplomat, “İnsani yardım kuruluşlarına ve BM sisteminin ilgili yapılarına ‘yerde’ uygun yetki ve güvenlik garantilerini verme yetkisine sahip BM Güvenlik Konseyi’nin bir kararı olmadığı sürece onlar halâ faaliyetleri için gerekli araçlardan yoksun” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin BM platformunda yürüttüğü emsali görülmemiş Rus karşıtı kampanyaya rağmen Fransa-Meksika tasarısına destek vermeyen ülkelere teşekkür eden Zaharova, “Güney Afrika’nın, Genel Kurulu’na alternatif bir insani karar taslağı sunma girişimi ayrı bir takdire şayan. Tasarıları, kalkınmakta olan ülkelerden geniş destek alma şansına sahipti” diye ekledi.
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