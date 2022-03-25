https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-disisleri-bakani-vang-2020deki-catismadan-sonra-ilk-kez-hindistanda--1055035402.html
Çin Dışişleri Bakanı Vang, 2020'deki çatışmadan sonra ilk kez Hindistan'da
Çin Dışişleri Bakanı Vang, 2020'deki çatışmadan sonra ilk kez Hindistan'da
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 2020'deki tartışmalı Himalaya sınırında meydana gelen çatışmadan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret etti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T10:06+0300
2022-03-25T10:06+0300
2022-03-25T10:06+0300
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Haziran 2020'de Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada, 20 Hintli asker ve en az 4 Çinli asker öldü ve iki tarafın da bölgeye takviye kuvvetler göndermesiyle ilişkilerde keskin bir bozulmaya yaşandı.Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'dan ilk ziyaretini gerçekleştiren Vang Yi'nin, bugün Yeni Delhi'de Hintli mevkidaşı S. Jaishankar ile görüştüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-disisleri-bakani-vangdan-afganistana-uc-saygi-uc-asla-mesaji-1055034449.html
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, hindistan, afgan, taliban, ziyaret
Çin Dışişleri Bakanı Vang, 2020'deki çatışmadan sonra ilk kez Hindistan'da
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 2020'deki tartışmalı Himalaya sınırında meydana gelen çatışmadan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret etti.
Haziran 2020'de Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada, 20 Hintli asker ve en az 4 Çinli asker öldü ve iki tarafın da bölgeye takviye kuvvetler göndermesiyle ilişkilerde keskin bir bozulmaya yaşandı.
Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'dan ilk ziyaretini gerçekleştiren Vang Yi'nin, bugün Yeni Delhi'de Hintli mevkidaşı S. Jaishankar ile görüştüğü bildirildi.