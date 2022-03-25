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Çin Dışişleri Bakanı Vang, 2020'deki çatışmadan sonra ilk kez Hindistan'da
Çin Dışişleri Bakanı Vang, 2020'deki çatışmadan sonra ilk kez Hindistan'da
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 2020'deki tartışmalı Himalaya sınırında meydana gelen çatışmadan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret etti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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Haziran 2020'de Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada, 20 Hintli asker ve en az 4 Çinli asker öldü ve iki tarafın da bölgeye takviye kuvvetler göndermesiyle ilişkilerde keskin bir bozulmaya yaşandı.Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'dan ilk ziyaretini gerçekleştiren Vang Yi'nin, bugün Yeni Delhi'de Hintli mevkidaşı S. Jaishankar ile görüştüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-disisleri-bakani-vangdan-afganistana-uc-saygi-uc-asla-mesaji-1055034449.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, hindistan, afgan, taliban, ziyaret

Çin Dışişleri Bakanı Vang, 2020'deki çatışmadan sonra ilk kez Hindistan'da

10:06 25.03.2022
© AP PhotoÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AP Photo
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 2020'deki tartışmalı Himalaya sınırında meydana gelen çatışmadan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret etti.
Haziran 2020'de Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada, 20 Hintli asker ve en az 4 Çinli asker öldü ve iki tarafın da bölgeye takviye kuvvetler göndermesiyle ilişkilerde keskin bir bozulmaya yaşandı.
Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'dan ilk ziyaretini gerçekleştiren Vang Yi'nin, bugün Yeni Delhi'de Hintli mevkidaşı S. Jaishankar ile görüştüğü bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Afganistan'a 'üç saygı, üç asla' mesajı
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