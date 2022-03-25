https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-ukrayna-degildir-cinin-ic-isleridir-1055045915.html
Çin Halk Kurtuluş Ordusu: Tayvan, Ukrayna değildir, Çin'in iç işleridir
Çin Halk Kurtuluş Ordusu: Tayvan, Ukrayna değildir, Çin'in iç işleridir
Çin, Tayvan Boğazı'nda istikrarsızlık yaratmaya yönelik provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunarak, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:43+0300
2022-03-25T14:43+0300
2022-03-25T14:43+0300
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Vu Çien, Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırmaya, Çin'in temel çıkarlarını tehdit etmeye yönelik provokasyonlara karşı her türlü kararlı tedbiri alacaklarını belirtti.Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) otoritelerinin Ukrayna savaşı ile Ada'daki durum arasında benzerlik kurmaya yönelik girişimleri olduğu ve ABD'deki bazı siyasilerin 'Çin tehdidi' söylemiyle bunu desteklediğini savunan Sözcü Vu, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu, Çin'in iç işleridir ve yabancı müdahalesi kabul edilemez" dedi.Vu, hiçbir kişinin veya gücün Çin'in yeniden birleşmesinin engelleyemeyeceği görüşünü dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/cin-abdyi-tayvana-silah-satmaya-son-vermeye-cagirdi-1054715278.html
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tayvan, çin, çin halk kurtuluş ordusu, ukrayna
Çin Halk Kurtuluş Ordusu: Tayvan, Ukrayna değildir, Çin'in iç işleridir
Çin, Tayvan Boğazı'nda istikrarsızlık yaratmaya yönelik provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunarak, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu, Çin'in iç işleridir" anımsatmasını yaptı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Vu Çien, Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırmaya, Çin'in temel çıkarlarını tehdit etmeye yönelik provokasyonlara karşı her türlü kararlı tedbiri alacaklarını belirtti.
Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) otoritelerinin Ukrayna savaşı ile Ada'daki durum arasında benzerlik kurmaya yönelik girişimleri olduğu ve ABD'deki bazı siyasilerin 'Çin tehdidi' söylemiyle bunu desteklediğini savunan Sözcü Vu, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu, Çin'in iç işleridir ve yabancı müdahalesi kabul edilemez" dedi.
Vu, hiçbir kişinin veya gücün Çin'in yeniden birleşmesinin engelleyemeyeceği görüşünü dile getirdi.