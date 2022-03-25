https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-ukrayna-degildir-cinin-ic-isleridir-1055045915.html

Çin Halk Kurtuluş Ordusu: Tayvan, Ukrayna değildir, Çin'in iç işleridir

Çin Halk Kurtuluş Ordusu: Tayvan, Ukrayna değildir, Çin'in iç işleridir

Çin, Tayvan Boğazı'nda istikrarsızlık yaratmaya yönelik provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunarak, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:43+0300

2022-03-25T14:43+0300

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Vu Çien, Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırmaya, Çin'in temel çıkarlarını tehdit etmeye yönelik provokasyonlara karşı her türlü kararlı tedbiri alacaklarını belirtti.Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) otoritelerinin Ukrayna savaşı ile Ada'daki durum arasında benzerlik kurmaya yönelik girişimleri olduğu ve ABD'deki bazı siyasilerin 'Çin tehdidi' söylemiyle bunu desteklediğini savunan Sözcü Vu, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu, Çin'in iç işleridir ve yabancı müdahalesi kabul edilemez" dedi.Vu, hiçbir kişinin veya gücün Çin'in yeniden birleşmesinin engelleyemeyeceği görüşünü dile getirdi.

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tayvan, çin, çin halk kurtuluş ordusu, ukrayna