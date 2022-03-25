https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-ukrayna-krizinin-en-buyuk-tetikleycisi-abd-pekina-camur-atmaya-calisiyor-1055035193.html

Çin: Ukrayna krizinin en büyük tetikleyicisi ABD, Pekin'e çamur atmaya çalışıyor

Çin: Ukrayna krizinin en büyük tetikleyicisi ABD, Pekin'e çamur atmaya çalışıyor

Çin Savunma Bakanlığı, Pekin'in Rusya'ya askeri yardım teklif ettiği iddialarının 'Çin'e çamur atma' girişimi olduğunu belirterek, ABD'nin Ukrayna krizinin en... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T09:48+0300

2022-03-25T09:48+0300

2022-03-25T09:49+0300

ukrayna krizi

çin

rusya

ukrayna

abd

dezenformasyon

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pekin'in Rusya'ya Ukrayna'daki askeri harekat için yardım teklif ettiği iddialarını değerlendirdi.Wu, düzenlediği basın toplantısında ABD'yi 'yalancı ve baş belası' olarak nitelendirerek, "Ukrayna krizinin en büyük tetikleyicisi olduklarını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.İddiaları kınayan Wu suçlamanın, maksadı odağı Çin'e kaydırmak ve çamuk atmak olan mutlak bir dezenformasyon olduğunu belirtti.Sözcü, ülkesinin ABD'nin Ukrayna konusunda Çin'i hedef alan 'yanlış ve kötü niyetli bilgileri yayma girişimlerine şiddetle karşı çıktığını' da sözlerine ekledi.Ukrayna'daki durumun karmaşık bir tarihsel bağlama sahip olduğunu kaydeden Wu, ABD'ye işaret ederek, "Bugünkü krizin en büyük sorumluluğunu hangi büyük gücün taşıdığını hepimiz anlıyoruz" dedi.Pekin, tüm taraflara gerilimi azaltmak için diyalog, istişare ve müzakere kapısını açık tutma çağrısı yaptığını dile getiren sözcü, Çin'in barışı arama ve mümkün kılmada 'yapıcı bir rol oynayacağını' ifade etti.Wu, "Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana hiçbir zaman başka ülkeleri işgal etmedi, vekalet savaşlarına girmedi, nüfuz alanı aramadı ve ne de herhangi bir askeri ittifakın çatışmasına dahil olmadı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220325/norvec-basbakani-topraklarimizda-nato-uslerine-luzum-yok--1055034324.html

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