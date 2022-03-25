https://tr.sputniknews.com/20220325/cocuklara-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-adami-once-dovduler-sonra-polise-verdi-1055031505.html

Mahalleli çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adamı önce dövdü, sonra polise verdi

Mahalleli çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adamı önce dövdü, sonra polise verdi

İstanbul Küçükçekmece’de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek istismar ettiği iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahalleli yakaladığı... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T01:53+0300

2022-03-25T01:53+0300

2022-03-25T01:54+0300

türkiye

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050260649_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_bf7e4c64a19d6a7845c94d6b24f53f30.jpg

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek taciz etti. Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, kavga