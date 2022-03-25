https://tr.sputniknews.com/20220325/cocuklara-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-adami-once-dovduler-sonra-polise-verdi-1055031505.html
Mahalleli çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adamı önce dövdü, sonra polise verdi
Mahalleli çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adamı önce dövdü, sonra polise verdi
İstanbul Küçükçekmece’de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek istismar ettiği iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahalleli yakaladığı... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T01:53+0300
2022-03-25T01:53+0300
2022-03-25T01:54+0300
türkiye
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
kavga
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Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek taciz etti. Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, kavga
Mahalleli çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adamı önce dövdü, sonra polise verdi
01:53 25.03.2022 (güncellendi: 01:54 25.03.2022) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece’de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek istismar ettiği iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahalleli yakaladığı şahsı önce dövdü, sonra polis ekiplerine teslim etti.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek taciz etti.
Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.