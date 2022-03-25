https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdogan-belcikadaki-temaslarini-tamamlayarak-turkiyeye-dondu-1055030317.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T00:30+0300

2022-03-25T00:30+0300

2022-03-25T00:30+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

uçak

türkiye

nato

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Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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recep tayyip erdoğan, uçak, türkiye, nato