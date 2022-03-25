https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdogan-ucaginin-tokat-yeni-havalimanina-inisini-kokpitten-takip-etti-1055056747.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T22:39+0300
2022-03-25T22:39+0300
2022-03-25T22:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tokat
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055056722_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_99610d71da8c2e5e76a30e72edf3ce3e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
türkiye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055056722_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c66cfaf1f480d0388fc592ad9dbb615f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, tokat, uçak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.