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https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdogan-ucaginin-tokat-yeni-havalimanina-inisini-kokpitten-takip-etti-1055056747.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

22:39 25.03.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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