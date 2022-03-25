https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdogan-ucaginin-tokat-yeni-havalimanina-inisini-kokpitten-takip-etti-1055056747.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T22:39+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

tokat

uçak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, tokat, uçak