Diyarbakır'da et fiyatına yüksek zam: 'Artış nedeni maliyetler ve hayvan ihracatı'

Diyarbakır’da et fiyatına yüksek zam: ‘Artış nedeni maliyetler ve hayvan ihracatı’

Diyarbakır'da kırmızı et fiyatına yüksek orandan zam geldi. Etin kilosu Et ve Süt Kurumu'nda 92, serbest piyasa da ise 130 liraya yükselirken Kasaplar ve... 25.03.2022

Et ve Süt Kurumu’nun kırmızı ete yaptığı yüzde 48’lik zamdan sonra kasaplardaki et fiyatları da arttı. Hayvancılığın yoğun yapıldığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da da Et ve Süt Kurumu’nun zam kararının ardından kasaplarda 1 kilo kuzu kuşbaşı 130, 1 kilo dana kuşbaşı 120 kıymanın kilosu ise 120 ile 130 liraya yükseldi. Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Atlı “Daha önce 70-80 lira olan fenni yem fiyatları şuan 300-350 liraya kadar yükseldi” dedi.‘Mazota gelen zam nakliye fiyatlarını arttırıyor’Girdi maliyetlerinin katlandığını ifade eden Atlı, “Kırmızı ete yapılan zamların esas nedeni girdi maliyetlerinin yükselmesidir. Mazota gelen zam nakliye fiyatlarını arttırıyor. Nakliye fiyatları daha önce 5-6 bin TL iken bugün 18-20 bin TL’ye çıkmış durumda. Bunun yanında artan yem fiyatlarından dolayı zaten besiciler zor durumdaydı ve para kazanmıyordu. Ha keza elektrik fiyatlarındaki yüksek artışlar da et fiyatlarını etkiledi. Daha önce 4 bin TL elektrik faturası ödeyen esnaf şimdi 9-10 bin TL fatura ödüyor. Sadece bunlar da değil her şeye zam geldi, fiyatı artmayan ürün, hizmet kalmadı. Her şeyin fiyatı katlandı” dedi.‘Diyarbakır’dan Ürdün’e 4 bine yakın küçükbaş hayvan ihraç edildi’“Maliyetler, masraflar yükseldikçe zorda kalan besici de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyor” diyen Atlı “Zam olmazsa besici çiftliğine kilit vurmak zorunda kalacak. Tabii bunun yanında ülkede canlı hayvan yetersizliği de var. Türkiye genelinde hayvan sayısında yetersizlik olduğu için federasyon başkanımız Ankara’da Tarım Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın söylediğine göre, 1 Mart’tan itibaren yurtdışına hayvan ihracatı yasaklanmış. Tabii şuan yine ihracat devam ediyor. Bakanlık bunu da 1 Mart’tan önce yapılan anlaşmalardan dolayı ihracatın Katar ve Ürdün gibi ülkelere devam ettiği şeklinde açıklıyor. 4-5 gün önce Diyarbakır’dan Ürdün’e 4 bine yakın küçükbaş hayvan gitmiş. Elinizde kendinize yeterli olandan fazla hayvan varsa ihracat yapmanız sıkıntı olmaz. Ama şimdi siz burada iç piyasayı dengelemeden dışarıya hayvan ihraç ederseniz bu olmaz. Burada esnaf kuzu sıkıntısı çekiyorsa ve siz piyasadaki hayvanları toplayıp Ürdün’e götürürseniz bu olmaz. Et fiyatlarının yükselmesindeki etkenlerden biri de budur” şeklinde konuştu.‘İhracat durdurulmadan, üretici desteklenmeden vatandaş ucuz et yiyemez’Atlı, şöyle devam etti: “Vatandaş bu gidişle ucuz et yiyemez. Niye yiyemez, çünkü bütün maliyetler sürekli yükseliyor. Sektördeki her şey birbirini etkiliyor. Şuan canlı hayvan borsasında 100 TL’ye toptan kuzu kesiliyor. Esnaf bunu işyerine getirip 115 liraya satıyor. Büyükbaş hayvanda ise 87 TL’ye toptan kesim yapılıyor. Hayvan borsasında Türkiye genelinde bir fark yok ama büyükşehirlerde semtler arasında fiyat farkı oluşabiliyor. İşin kökten çözülmesini istiyorsak biran öce hayvan ihracatı durdurulsun. Daha önce yapılan anlaşmalar iptal edilsin. İç piyasada üretime destek verilsin. İhracat durdurulmadan, üretici desteklenmeden vatandaş ucuz et yiyemez. Bu yapılırsa piyasa da dengeyi sağlar vatandaş da ucu et yiyebilir. Et piyasasında sorunun kökten çözümü budur.”

