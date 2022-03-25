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https://tr.sputniknews.com/20220325/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055034660.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.83 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.40 liradan başladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T09:33+0300
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ekonomi
dolar
altın
yarım gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Döviz kurlarının genellikle sakin seyrettiği haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 14.83 civarında değerleniyor.Euro/TL de 16.40'ın hemen altında seyrediyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 25 Mart 2022 sabahında 1955 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada altın fiyatları ise şu şekilde:Gram altın alış fiyatı 934 lira, satış fiyatı 935 lira.Çeyrek altın alış fiyatı 1495 lira, satış fiyatı 1533 lira.Tam altın alış fiyatı 5983 lira, satış fiyatı 6114 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055001971.html
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dolar, altın, yarım gram altın, çeyrek altın, türk lirası

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:33 25.03.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Dolar güne 14.83 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.40 liradan başladı.
Döviz kurlarının genellikle sakin seyrettiği haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 14.83 civarında değerleniyor.
Euro/TL de 16.40'ın hemen altında seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 25 Mart 2022 sabahında 1955 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada altın fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın alış fiyatı 934 lira, satış fiyatı 935 lira.
Çeyrek altın alış fiyatı 1495 lira, satış fiyatı 1533 lira.
Tam altın alış fiyatı 5983 lira, satış fiyatı 6114 lira.
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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