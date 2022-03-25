https://tr.sputniknews.com/20220325/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055034660.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.83 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.40 liradan başladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T09:33+0300
2022-03-25T09:33+0300
2022-03-25T09:33+0300
ekonomi
dolar
altın
yarım gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Döviz kurlarının genellikle sakin seyrettiği haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 14.83 civarında değerleniyor.Euro/TL de 16.40'ın hemen altında seyrediyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 25 Mart 2022 sabahında 1955 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada altın fiyatları ise şu şekilde:Gram altın alış fiyatı 934 lira, satış fiyatı 935 lira.Çeyrek altın alış fiyatı 1495 lira, satış fiyatı 1533 lira.Tam altın alış fiyatı 5983 lira, satış fiyatı 6114 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055001971.html
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dolar, altın, yarım gram altın, çeyrek altın, türk lirası
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.83 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.40 liradan başladı.
Döviz kurlarının genellikle sakin seyrettiği haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 14.83 civarında değerleniyor.
Euro/TL de 16.40'ın hemen altında seyrediyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 25 Mart 2022 sabahında 1955 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada altın fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın alış fiyatı 934 lira, satış fiyatı 935 lira.
Çeyrek altın alış fiyatı 1495 lira, satış fiyatı 1533 lira.
Tam altın alış fiyatı 5983 lira, satış fiyatı 6114 lira.