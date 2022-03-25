https://tr.sputniknews.com/20220325/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055034660.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.83 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.40 liradan başladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T09:33+0300

2022-03-25T09:33+0300

2022-03-25T09:33+0300

ekonomi

dolar

altın

yarım gram altın

çeyrek altın

türk lirası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b988908ea76ed23cec19aba06dd63159.jpg

Döviz kurlarının genellikle sakin seyrettiği haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 14.83 civarında değerleniyor.Euro/TL de 16.40'ın hemen altında seyrediyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 25 Mart 2022 sabahında 1955 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada altın fiyatları ise şu şekilde:Gram altın alış fiyatı 934 lira, satış fiyatı 935 lira.Çeyrek altın alış fiyatı 1495 lira, satış fiyatı 1533 lira.Tam altın alış fiyatı 5983 lira, satış fiyatı 6114 lira.

https://tr.sputniknews.com/20220324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055001971.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, altın, yarım gram altın, çeyrek altın, türk lirası