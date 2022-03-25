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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/donbass-operasyonu-oncesi-putinin-kilit-aciklamalari-surec-aslinda-nasil-gelisti-1055053276.html
Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?
Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?
Batı’nın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği Donbass operasyonu öncesinde aslında neler yaşandığını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin’in... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T18:58+0300
2022-03-25T19:22+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
donbass
ukrayna
kremlin
nato
abd
sınır
güvenlik
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ABD öncülüğündeki NATO’nun doğuya doğru genişleme girişimiyle Rusya’nın sınırlarını ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle düzenlenen Donbass operasyonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti.Batı taraflı medyanın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği sürece dair konuşan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" demişti.Operasyon sürecine giden yolda Putin neler dedi?Peki operasyon kararı alınan 24 Şubat’ta gelinen süreçte Putin neler dedi? Sputnik, Donbass operasyonu öncesi bu kilit açıklamaları derledi.
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Selin Uludağ
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vladimir putin, rusya, donbass, ukrayna, kremlin, nato, abd, sınır, güvenlik, operasyon, dezenformasyon, yalan haberler

Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?

18:58 25.03.2022 (güncellendi: 19:22 25.03.2022)
© Sputnik / Александр Вильф / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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Selin Uludağ
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Anna Bratinkova - Sputnik Türkiye
Anna Bratinkova
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Batı’nın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği Donbass operasyonu öncesinde aslında neler yaşandığını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin’in kritik açıklamaları ile Sputnik derledi.
ABD öncülüğündeki NATO’nun doğuya doğru genişleme girişimiyle Rusya’nın sınırlarını ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle düzenlenen Donbass operasyonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti.
Batı taraflı medyanın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği sürece dair konuşan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" demişti.

Operasyon sürecine giden yolda Putin neler dedi?

Peki operasyon kararı alınan 24 Şubat’ta gelinen süreçte Putin neler dedi? Sputnik, Donbass operasyonu öncesi bu kilit açıklamaları derledi.
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