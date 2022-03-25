https://tr.sputniknews.com/20220325/donbass-operasyonu-oncesi-putinin-kilit-aciklamalari-surec-aslinda-nasil-gelisti-1055053276.html
Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?
Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?
Batı’nın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği Donbass operasyonu öncesinde aslında neler yaşandığını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin’in... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T18:58+0300
2022-03-25T18:58+0300
2022-03-25T19:22+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
donbass
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sınır
güvenlik
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ABD öncülüğündeki NATO’nun doğuya doğru genişleme girişimiyle Rusya’nın sınırlarını ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle düzenlenen Donbass operasyonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti.Batı taraflı medyanın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği sürece dair konuşan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" demişti.Operasyon sürecine giden yolda Putin neler dedi?Peki operasyon kararı alınan 24 Şubat’ta gelinen süreçte Putin neler dedi? Sputnik, Donbass operasyonu öncesi bu kilit açıklamaları derledi.
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Selin Uludağ
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vladimir putin, rusya, donbass, ukrayna, kremlin, nato, abd, sınır, güvenlik, operasyon, dezenformasyon, yalan haberler
Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?
18:58 25.03.2022 (güncellendi: 19:22 25.03.2022)
Özel
Batı’nın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği Donbass operasyonu öncesinde aslında neler yaşandığını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin’in kritik açıklamaları ile Sputnik derledi.
ABD öncülüğündeki NATO’nun doğuya doğru genişleme girişimiyle Rusya’nın sınırlarını ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle düzenlenen Donbass operasyonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti.
Batı taraflı medyanın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği sürece dair konuşan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" demişti.
Operasyon sürecine giden yolda Putin neler dedi?
Peki operasyon kararı alınan 24 Şubat’ta gelinen süreçte Putin neler dedi? Sputnik, Donbass operasyonu öncesi bu kilit açıklamaları derledi.