https://tr.sputniknews.com/20220325/donbass-operasyonu-oncesi-putinin-kilit-aciklamalari-surec-aslinda-nasil-gelisti-1055053276.html

Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?

Donbass operasyonu öncesi Putin’in kilit açıklamaları: Süreç aslında nasıl gelişti?

Batı’nın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği Donbass operasyonu öncesinde aslında neler yaşandığını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin’in... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T18:58+0300

2022-03-25T18:58+0300

2022-03-25T19:22+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

donbass

ukrayna

kremlin

nato

abd

sınır

güvenlik

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ABD öncülüğündeki NATO’nun doğuya doğru genişleme girişimiyle Rusya’nın sınırlarını ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle düzenlenen Donbass operasyonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti.Batı taraflı medyanın ‘durduk yere saldırı’ olarak lanse ettiği sürece dair konuşan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladir Putin "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" demişti.Operasyon sürecine giden yolda Putin neler dedi?Peki operasyon kararı alınan 24 Şubat’ta gelinen süreçte Putin neler dedi? Sputnik, Donbass operasyonu öncesi bu kilit açıklamaları derledi.

rusya

donbass

ukrayna

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2022

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