https://tr.sputniknews.com/20220325/hdp-kartal-ilce-binasina-operasyon-duzenlendi-1055033630.html

HDP Kartal ilçe binasına operasyon düzenlendi

HDP Kartal ilçe binasına operasyon düzenlendi

HDP Kartal ilçe binasına PKK lideri Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçe yöneticisi gözaltına... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T07:21+0300

2022-03-25T07:21+0300

2022-03-25T07:21+0300

türkiye

hdp

kartal

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10bd7d1d5941b640f5281eac34b0c14a.jpg

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP ilçe binasında örgüt elebaşı ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin afiş ve posterlerinin asıldığı, yasaklı yayınların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası, dün HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda, söz konusu materyalleri ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hdp, kartal, operasyon