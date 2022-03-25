https://tr.sputniknews.com/20220325/hdp-kartal-ilce-binasina-operasyon-duzenlendi-1055033630.html
HDP Kartal ilçe binasına operasyon düzenlendi
HDP Kartal ilçe binasına operasyon düzenlendi
HDP Kartal ilçe binasına PKK lideri Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçe yöneticisi gözaltına... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T07:21+0300
2022-03-25T07:21+0300
2022-03-25T07:21+0300
türkiye
hdp
kartal
operasyon
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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP ilçe binasında örgüt elebaşı ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin afiş ve posterlerinin asıldığı, yasaklı yayınların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası, dün HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda, söz konusu materyalleri ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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hdp, kartal, operasyon
HDP Kartal ilçe binasına operasyon düzenlendi
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HDP Kartal ilçe binasına PKK lideri Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçe yöneticisi gözaltına alındı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP ilçe binasında örgüt elebaşı ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin afiş ve posterlerinin asıldığı, yasaklı yayınların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası, dün HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda, söz konusu materyalleri ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.