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Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı
Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı
Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırı sonucu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktığı bildirildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T22:15+0300
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dünya
suudi arabistan
yemen
saudi aramco
husiler
saldırı
yangın
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Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını söyledi.Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktardı.Yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Maliki, saldırının "enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeyi hedeflediğini" savundu.Enerji Bakanlığı yetkilileri: Aramco tesisleri füzeyle hedef alındıSPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde ise Cidde kentinde ve güneydeki Cizan bölgesinde yer alan Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı belirtildi.Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığına dikkat çekildi.Husilerin askeri sözcüsü, İHA saldırılarını üstlenmiştiHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini duyurmuştu.SPA'da yayımlanan Arap Koalisyonu açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik bugün gerçekleşen saldırıların Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığı ifade edildi.Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar için birtakım şüpheli eylemler gözlemledikleri vurgulanan açıklamada, bahsi geçen saldırılar bölgenin güvenliğine tehdit olarak nitelendirildi.
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suudi arabistan, yemen, saudi aramco, husiler, saldırı, yangın

Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı

22:15 25.03.2022 (güncellendi: 22:19 25.03.2022)
© REUTERS / STRINGERSuudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktı
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / STRINGER
Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırı sonucu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktardı.
Yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Maliki, saldırının "enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeyi hedeflediğini" savundu.

Enerji Bakanlığı yetkilileri: Aramco tesisleri füzeyle hedef alındı

SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde ise Cidde kentinde ve güneydeki Cizan bölgesinde yer alan Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığına dikkat çekildi.

Husilerin askeri sözcüsü, İHA saldırılarını üstlenmişti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini duyurmuştu.
SPA'da yayımlanan Arap Koalisyonu açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik bugün gerçekleşen saldırıların Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığı ifade edildi.
Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar için birtakım şüpheli eylemler gözlemledikleri vurgulanan açıklamada, bahsi geçen saldırılar bölgenin güvenliğine tehdit olarak nitelendirildi.
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