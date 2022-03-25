Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı
22:15 25.03.2022 (güncellendi: 22:19 25.03.2022)
© REUTERS / STRINGERSuudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktı
Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırı sonucu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktardı.
Yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Maliki, saldırının "enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeyi hedeflediğini" savundu.
#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt— WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022
Enerji Bakanlığı yetkilileri: Aramco tesisleri füzeyle hedef alındı
SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde ise Cidde kentinde ve güneydeki Cizan bölgesinde yer alan Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığına dikkat çekildi.
Video reported to be of the Saudi Aramco blaze in Jeddah after a Houthi missile strike on Friday pic.twitter.com/AjpEyjQm0m— Shiv Aroor (@ShivAroor) March 25, 2022
Husilerin askeri sözcüsü, İHA saldırılarını üstlenmişti
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini duyurmuştu.
SPA'da yayımlanan Arap Koalisyonu açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik bugün gerçekleşen saldırıların Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığı ifade edildi.
Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar için birtakım şüpheli eylemler gözlemledikleri vurgulanan açıklamada, bahsi geçen saldırılar bölgenin güvenliğine tehdit olarak nitelendirildi.
Large fire at Aramco facility in Jeddah, Saudi Arabia after Houthi missile attack. It's worth noting that the Formula 1 is in Jeddah this weekend. pic.twitter.com/Ozk35ekuu0— Kyle Glen (@KyleJGlen) March 25, 2022