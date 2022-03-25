https://tr.sputniknews.com/20220325/ic-camasirindan-4-bin-900-uyusturucu-hap-cikti-1055037062.html
İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
Adana’da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T11:02+0300
2022-03-25T11:02+0300
2022-03-25T11:02+0300
türkiye
uyuşturucu
suriyeli
adana
operasyon
polis
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Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/narkotik-ilk-uyusturucu-deneme-yasi-15-yas-altina-dustu-verisi-raporlarimizin-hicbirinde-yok-1054793042.html
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uyuşturucu, suriyeli, adana, operasyon, polis
İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
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Adana’da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. ve A.M. tutuklandı.
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.