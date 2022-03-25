https://tr.sputniknews.com/20220325/icisleri-bakani-soylu-libyali-mevkidasi-ile-gorustu-1055030125.html
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T00:04+0300
2022-03-25T00:04+0300
2022-03-25T00:02+0300
türkiye
süleyman soylu
libya
halid mazin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055030098_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_62aaad805436ea1c5433a599fb94caf5.jpg
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) iki ülke heyetleri arasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.
türkiye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055030098_66:0:1934:1401_1920x0_80_0_0_7ded49833ee2b8ae92521510702a2c5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, libya, halid mazin
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) iki ülke heyetleri arasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.