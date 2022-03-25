https://tr.sputniknews.com/20220325/icisleri-bakanligindan-sokak-hayvanlari-tehlikeli-mi-anketi-1055033735.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokak hayvanları tehlikeli mi?' anketi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokak hayvanları tehlikeli mi?' anketi

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022’de “Sokak Hayvanlarına Bakış ve Toplumsal Güvenlik Algısındaki Yerleri” anketi... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T07:44+0300

2022-03-25T07:44+0300

2022-03-25T07:44+0300

türkiye

anket

içişleri bakanlığı

nedim şener

hayvan

sokak hayvanları

barınak

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Hürriyet yazarı Nedim Şener, son zamanlarda sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yaralanma ve ölüme sebep olan olayların yaşanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini ve 'Sokak hayvanları tehlikeli mi?' anketi gerçekleştirdiğini aktardı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022’de “Sokak Hayvanlarına Bakış ve Toplumsal Güvenlik Algısındaki Yerleri” anketi yapıldı.Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da 1.105 kişi ile yapılan ankette, “Sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor musunuz?” sorusuna, “Tehlikeli buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 34.3, “Tehlikeli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6 oldu. “Hayvanları severim” diyenlerin oranı yüzde 82.3 olurken tersi cevap verenlerin oranı yüzde 9.2, “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 8.5.“Sokakta yaşayan hayvanları daha çok severim” ifadesine “Katılırım” cevabını verenler yüzde 40.0, “Katılmıyorum” diyenler yüzde 27.5, “Kararsız” kalanlar yüzde 32.5 oldu.Yüzde 67.3’ü hemen hemen her gün sahipsiz sokak hayvanları ile karşılaştığını belirtirken, yüzde 39.5’i kedi, yüzde 33.1’i ise köpeğe rastladığını söyledi.“Siz ya da bir yakınınız bir sokak hayvanının saldırısına uğradı mı?” sorusuna “Ben uğradım” cevabı verenlerin oranı yüzde 13.6, “Evet, bir yakınım uğradı” diyenlerin oranı yüzde 26.9, “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 61.8 olarak tespit edildi.Sokak hayvanlarının saldırısına şahit olanların oranı yüzde 27.5, “Şahit olmadım” diyenlerin oranı yüzde 72.5 çıktı.'Sizce sokak hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli mi?'Çarpıcı bir sonuç, “Sizce sokak hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli midir?” sorusuna verilen cevaplar. “Evet götürülmeli” diyenlerin oranı yüzde 39.3, “Hayır, doğal hallerinde bırakılmalı” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.'Pitbull en tehlikelisi'Köpek cinslerinin listesi verilerek, “Hangileri tehlikeli?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanlar, yüzde 85.2 ile Pitbull, yüzde 48.5 ile yüzde 34.9 ile Sivas Kangal, Doberman, yüzde 29.2 ile Bulldog, yüzde 28.6 ile Alman Kurdu, yüzde 12.5 ile Golden, yüzde 7.8 diğer köpek cinslerini tehlikeli bulduğunu söyledi.Araştırmaya katılanların yüzde 85.7’si sokak hayvanları ile ilgilenme konusunda belediyelerin yetersiz olduğunu, yüzde 14.9’u yeterli olduğunu söyledi.Düşünceler oransal olarak farklı çıksa da ortak olan, Türkiye’de çok yüksek bir hayvanseverlik olduğu. Hayvanseverlik “İnsani bir görevdir” diyenlerin oranı yüzde 79.3, “Dini bir görevdir” diyenlerin oranı yüzde 44.8, “Vatandaşlık görevidir” diyenlerin oranı yüzde 63.2.'Köpekler insanlara muhtaç hale geldi'"Çünkü insanlar, hayvanların da saldırgan olmasının sebebinin yine insanlar olduğunu biliyor" yorumunu yapan Şener, anket değerlendirme raporunun sonuç kısmında şu ifadelerin yer aldığını aktardı: “Kentsel mekânlardaki artış, yeşil alan sayısındaki azalışla birlikte insanların hayvanlarla daha fazla yakınlaştığı, evsel atıkların plastik poşetlerle köpeklerin erişemeyeceği çöp konteynerlerine atılması nedeniyle sayısı artan köpeklerin besine ve suya erişebilmek için doğrudan insana muhtaç hale geldiği ifade edilebilir. Artan kedi ve köpek sayısı ile birlikte besine erişim engelleri bir arada düşünüldüğünde, kentsel alanlarda yaşayan köpeklerin agresif davranışlar sergilediği, diğer sokak hayvanlarına, yaban hayatına, cana ve mala zarar verme davranışları içinde olduğu görülmektedir.”

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anket, içişleri bakanlığı, nedim şener, hayvan, sokak hayvanları, barınak