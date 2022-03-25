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Interpol tarafından aranan kişi Antalya'da yakalandı
Interpol tarafından aranan kişi Antalya'da yakalandı
Karıştığı birçok suçtan Interpol tarafından aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Trabzon'da yakalandı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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interpol
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Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.Kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B.'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B., kardeşine ait kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.
türkiye
antalya
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Interpol tarafından aranan kişi Antalya'da yakalandı

15:48 25.03.2022 (güncellendi: 15:49 25.03.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
Karıştığı birçok suçtan Interpol tarafından aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Trabzon'da yakalandı.
Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B.'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B., kardeşine ait kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.
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