https://tr.sputniknews.com/20220325/interpol-tarafindan-aranan-kisi-antalyada-yakalandi-1055047606.html

Interpol tarafından aranan kişi Antalya'da yakalandı

Interpol tarafından aranan kişi Antalya'da yakalandı

Karıştığı birçok suçtan Interpol tarafından aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Trabzon'da yakalandı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T15:48+0300

2022-03-25T15:48+0300

2022-03-25T15:49+0300

türkiye

antalya

interpol

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Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.Kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B.'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B., kardeşine ait kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.

türkiye

antalya

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antalya, interpol