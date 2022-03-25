https://tr.sputniknews.com/20220325/istanbul-bogazi-girisinde-gemi-kazasi-1055035930.html
İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası
İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bir kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T10:26+0300
2022-03-25T10:26+0300
2022-03-25T10:26+0300
türkiye
gemi
gemi kazası
istanbul
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Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden 99 metrelik ''Vectis Isle'' adlı kargo gemisi, Türkeli Feneri yani Rumeli Feneri açıklarında bir balıkçı teknesi ile çarpıştı.Kazanın duyulmasıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi.Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.Müdahalenin ardından kurtarılan kargo gemisi, Rumeli Feneri açıklarında demirletildi.
https://tr.sputniknews.com/20210324/suveys-kanalinda-400-metrelik-gemi-karaya-oturdu-1044101045.html
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gemi, gemi kazası, istanbul
İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası
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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bir kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden 99 metrelik ''Vectis Isle'' adlı kargo gemisi, Türkeli Feneri yani Rumeli Feneri açıklarında bir balıkçı teknesi ile çarpıştı.
Kazanın duyulmasıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Müdahalenin ardından kurtarılan kargo gemisi, Rumeli Feneri açıklarında demirletildi.