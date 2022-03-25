https://tr.sputniknews.com/20220325/istanbul-valiligi-ozel-yurtta-ogrencilere-siddet-uygulayan-gorevli-gozaltina-alindi-1055031970.html
İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T02:33+0300
2022-03-25T02:33+0300
2022-03-25T02:52+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
öğrenci yurdu
şiddet
çocuğa şiddet
gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.
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istanbul, istanbul valiliği, öğrenci yurdu, şiddet, çocuğa şiddet, gözaltı
İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
02:33 25.03.2022 (güncellendi: 02:52 25.03.2022) Abone ol
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.