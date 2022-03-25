https://tr.sputniknews.com/20220325/istanbul-valiligi-ozel-yurtta-ogrencilere-siddet-uygulayan-gorevli-gozaltina-alindi-1055031970.html

İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

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istanbul

istanbul valiliği

öğrenci yurdu

şiddet

çocuğa şiddet

gözaltı

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Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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