Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220325/istanbul-valiligi-ozel-yurtta-ogrencilere-siddet-uygulayan-gorevli-gozaltina-alindi-1055031970.html
İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T02:33+0300
2022-03-25T02:52+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
öğrenci yurdu
şiddet
çocuğa şiddet
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_97270558535edde4153b2680a01c745d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul valiliği, öğrenci yurdu, şiddet, çocuğa şiddet, gözaltı

İstanbul Valiliği: Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

02:33 25.03.2022 (güncellendi: 02:52 25.03.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала