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İtalya Başbakanı Draghi: Fransa, İtalya ve Türkiye yeniden bir araya gelecek
İtalya Başbakanı Draghi: Fransa, İtalya ve Türkiye yeniden bir araya gelecek
Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi, bir süredir ara verilen Fransa, İtalya... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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mario draghi
recep tayyip erdoğan
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Avrupa Birliği (AB), NATO Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan ile yaptığımız görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan Türkiye, Fransa ve İtalya grubu arasındaki iş birliği daha sonra kesintiye uğradı. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik, yakın zamanda üç ülke bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine NATO ve AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" belirten Mario Draghi, Rusya'ya uygulanan mali yaptırımlarını ülkenin ekonomisini zayıflattığını savundu.İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde olası Rus rublesi hamlesini ise "Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz" sözleri ile değerlendirdi.
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italya, fransa, türkiye, mario draghi, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi

İtalya Başbakanı Draghi: Fransa, İtalya ve Türkiye yeniden bir araya gelecek

03:07 25.03.2022 (güncellendi: 03:08 25.03.2022)
© İHA / İHA-AW577649 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© İHA / İHA-AW577649
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Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi, bir süredir ara verilen Fransa, İtalya ve Türkiye işbirliği görüşmelerinin yeniden yapılacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), NATO Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan ile yaptığımız görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan Türkiye, Fransa ve İtalya grubu arasındaki iş birliği daha sonra kesintiye uğradı. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik, yakın zamanda üç ülke bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine NATO ve AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" belirten Mario Draghi, Rusya'ya uygulanan mali yaptırımlarını ülkenin ekonomisini zayıflattığını savundu.
İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde olası Rus rublesi hamlesini ise "Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz" sözleri ile değerlendirdi.
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