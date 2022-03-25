https://tr.sputniknews.com/20220325/japoyna-hukumeti-ulkedeki-amerikan-askerlerinin-giderleri-icin-8-milyar-dolar-ayirdi-1055038340.html

Japonya hükümeti, ülkedeki Amerikan askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayırdı

Japonya hükümeti, ülkedeki Amerikan askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayırdı

Japonya parlamatosu, ülkede konuşlu ABD askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayrılmasını öngören kararı onayladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T11:46+0300

2022-03-25T11:46+0300

2022-03-25T11:46+0300

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Japonya ile ABD, güneydoğu Asya'da Çin ve Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendiriyor.Parlamento, ülkedeki Amerikan askerlerine yapılan harcamalar için 1 trilyon yen (8 milyar dolar) tahsis edilmesini öngören kararı onayladı.Geçen hafta Japonya ve ABD birlikleri, 'Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi' senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenlemişti.İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html

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