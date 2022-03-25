https://tr.sputniknews.com/20220325/japoyna-hukumeti-ulkedeki-amerikan-askerlerinin-giderleri-icin-8-milyar-dolar-ayirdi-1055038340.html
Japonya hükümeti, ülkedeki Amerikan askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayırdı
Japonya hükümeti, ülkedeki Amerikan askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayırdı
Japonya parlamatosu, ülkede konuşlu ABD askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayrılmasını öngören kararı onayladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T11:46+0300
2022-03-25T11:46+0300
2022-03-25T11:46+0300
dünya
abd
japonya
bütçe
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Japonya ile ABD, güneydoğu Asya'da Çin ve Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendiriyor.Parlamento, ülkedeki Amerikan askerlerine yapılan harcamalar için 1 trilyon yen (8 milyar dolar) tahsis edilmesini öngören kararı onayladı.Geçen hafta Japonya ve ABD birlikleri, 'Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi' senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenlemişti.İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html
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abd, japonya, bütçe
Japonya hükümeti, ülkedeki Amerikan askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayırdı
Japonya parlamatosu, ülkede konuşlu ABD askerlerinin giderleri için 8 milyar dolar ayrılmasını öngören kararı onayladı.
Japonya ile ABD, güneydoğu Asya'da Çin ve Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendiriyor.
Parlamento, ülkedeki Amerikan askerlerine yapılan harcamalar için 1 trilyon yen (8 milyar dolar) tahsis edilmesini öngören kararı onayladı.
Geçen hafta Japonya ve ABD birlikleri, 'Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi' senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenlemişti.
İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.