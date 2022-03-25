https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html

Kim'in 'canavar füze' şovu: Kuzey Kore en büyük kıtalararası balistik füzesini denediğini teyit etti

Kim'in 'canavar füze' şovu: Kuzey Kore en büyük kıtalararası balistik füzesini denediğini teyit etti

Reuters'e konuşan uzmanların 'ABD'ye nükleer saldırı potansiyeline sahip canavar füze, dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye nitelediği... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T11:33+0300

2022-03-25T11:33+0300

2022-03-25T12:31+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

füze denemesi

kıtalararası balistik füze (icbm)

hwasong-17

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Dünyanın Rusya-Ukrayna çatışmaları ve Batı'nın Rusya'ya yönelik tarihte benzeri olmayan yaptırımlarına odaklandığı sırada, Kuzey Kore'den 2022'nin başından beri rekor sayıdaki füze denemelerinde bugüne değinki en büyük kıtalararası balistik füzesini (ICBM) fırlattığına teyit geldi. Yeni tip ICBM'nin ilk kez fırlatıldığı denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'doğrudan rehberliğinde' gerçekleştiğini aktaran Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim'in deneme emrini imzalama fotoğrafını yayımlamakla hızını alamadı. KCNA, Kim'in beraberindeki yetkililerle füzeyi bizzat denetleyip saatini ayarlayarak denemeyi gergin şekilde beklemesi, fırlatma anında ise çocuklar gibi sevinmesini gösteren 'eğlenceli' bir video da servis etti. Haberde, 'Kim'in Kore yarımadasında ve çevresinde her gün artan askeri gerilim ve ABD emperyalistleriyle nükleer savaş tehlikesinin eşlik ettiği uzun süreli ihtilafın kaçınılmazlığı nedeniyle bu denemenin emrini verdiği' dile getirildi. Habere göre Kim denemeye nezaret ederken "Kuzey Kore'nin stratejik güçleri, ABD emperyalistlerinin her türlü tehlikeli askeri girişimini layığıyla dizginlemeye ve kontrol altına almaya tamamen hazır" dedi. Denemenin 'dünyayı Kuzey Kore stratejik güçlerinin modern özelliklerine ikna etmeye' yardımcı olacağını söyleyen Kim, "Herhangi bir güç, ülkemizin güvenliğini ihlal etmeye kalkışmadan önce çok pahalı bir bedel ödemek zorunda kalacağı gerçeğini iyi bilmeli" dedi.Ardından Kuzey Kore'nin müttefiki Çin'de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in günlük basın toplantısında denemeyle ilgili soru yöneltildi. "Mevcut durumdan endişe duyuyoruz" diyen Wang, Çin'in 'tüm tarafları' itidalli olmaya çağırdığını söyledi. Bu, nükleer silahlı Kuzey Kore'nin 2017'den beri ilk tam ICBM denemesi oldu. Japonya'nın Hokkaida adasının Oşima bölgesinin 150 km batısına ve münhasır ekonomik bölgesinin içine düşen füzenin uçuş verileri, Kuzey Kore'nin daha önce denediklerinin hepsinden daha yüksek ve daha uzun uçtuğunu gösterdi. Ve potansiyel olarak ABD'nin herhangi bir yerine nükleer savaş başlığı gönderebilme kabiliyetini ortaya koydu. Kuzey Kore'nin ABD'yi vurma potansiyeline sahip büyük füze testlerine dönüşü, Donbass askeri operasyonu gerekçesiyle Rusya ile krizi körüklemekle meşgul ABD Başkanı Joe Biden için doğrudan bir meydan okuma teşkil ediyor. Ve Güney Kore'de Kuzey Kore ile yakınlaşma yerine askeri sertleşmeyi savunan muhafazakar Yoon Suk-yeol'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kore Yarımadası'nda yeni bir kriz olasılığını artırıyor. KCNA'nın Hwasong-17 olduğunu duyurduğu ICBM sistemini, Reuters'e konuşan uzmanlar 'canavar füze' diye niteledi. Deneme sırasında 67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki ICBM denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. KCNA'nın yayımladığı fotoğraflara göre 11 akslı bir TEL'den fırlatılan yaklaşık 2.5 metre çapındaki Hwasong-17'yi, Reuters'e konuşan uzmanlar "Dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM" diye niteledi. Reuters, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının Kuzey Kore'ye yasaklamasına rağmen Kim'in ICBM fırlatmasına yanıt vermenin 2017'deki denemeye kıyasla şimdi çok daha zor olacağı, zira halihazırda Ukrayna krizi konusunda ihtilaf içindeki dünya güçlerinin Kuzey Kore'ye karşı uzlaşmasını zorlaştıracağını öngördü.

https://tr.sputniknews.com/20220211/abdli-gazeteci-hakkinda-kitap-yazdigi-trumpin-hl-iletisimde-oldugu-tek-dunya-liderini-acikladi-1053762463.html

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kuzey kore, kim jong-un, füze denemesi, kıtalararası balistik füze (icbm), hwasong-17