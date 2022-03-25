https://tr.sputniknews.com/20220325/kucukcekmece-adliyesi-onunde-4-kisinin-oldugu-catismanin-ayrintilari-ortaya-cikti-1055045741.html
Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Küçükçekmece Adliyesi önünde 24 kişinin karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Tarafların, Küçükçekmece'de bir... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:42+0300
2022-03-25T14:42+0300
2022-03-25T14:42+0300
yaşam
türkiye
küçükçekmece adliyesi
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İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı çatışmadaki iki grubun daha önce de çatışmaya girdiği öğrenildi.Adliye önünde dün çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edildiği öğrenildi. 18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi.Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği ifade edildi. Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
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türkiye, küçükçekmece adliyesi
Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Küçükçekmece Adliyesi önünde 24 kişinin karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Tarafların, Küçükçekmece'de bir kafe önünde 2 kişinin yaralandığı kavganın duruşmasına geldiği belirtildi.
İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı çatışmadaki iki grubun daha önce de çatışmaya girdiği öğrenildi.
Adliye önünde dün çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edildiği öğrenildi. 18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi.
Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.
Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği ifade edildi.
Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.