Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220325/kucukcekmece-adliyesi-onunde-4-kisinin-oldugu-catismanin-ayrintilari-ortaya-cikti-1055045741.html
Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Küçükçekmece Adliyesi önünde 24 kişinin karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Tarafların, Küçükçekmece'de bir... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:42+0300
2022-03-25T14:42+0300
yaşam
türkiye
küçükçekmece adliyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055021587_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_f84560e90195b00db69fe6694dd661b0.jpg
İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı çatışmadaki iki grubun daha önce de çatışmaya girdiği öğrenildi.Adliye önünde dün çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edildiği öğrenildi. 18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi.Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği ifade edildi. Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055021587_248:0:1752:1128_1920x0_80_0_0_53fdc2db31b1215ed01e40a7033d75e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, küçükçekmece adliyesi

Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı

14:42 25.03.2022
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
Küçükçekmece Adliyesi önünde 24 kişinin karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Tarafların, Küçükçekmece'de bir kafe önünde 2 kişinin yaralandığı kavganın duruşmasına geldiği belirtildi.
İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı çatışmadaki iki grubun daha önce de çatışmaya girdiği öğrenildi.
Adliye önünde dün çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edildiği öğrenildi. 18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi.
Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.
Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği ifade edildi.

Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала