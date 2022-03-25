https://tr.sputniknews.com/20220325/kyb-bagdatta-cumhurbaskanligi-secimi-oturumuna-katilmayacak-1055057756.html

KYB, Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

KYB, Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yarın Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturumunu boykot etme kararı aldığını duyurdu. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T23:57+0300

2022-03-25T23:57+0300

2022-03-25T23:57+0300

dünya

kürdistan yurtseverler birliği

irak kürdistan bölgesel yönetimi

irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)

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KYB’den yapılan yazılı açıklamada, parti milletvekillerinin yarınki oturuma katılmama kararı aldıkları belirtildi.Söz konusu partinin Bağdat’ta 18 milletvekili bulunuyor. KYB, cumhurbaşkanlığı için mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i göstermişti.Mecliste 6 bağımsız milletvekili de yarınki oturumu boykot edecek. 13 vekili bulunan Azim (Sünni) Koalisyonu, Hristiyanları temsil eden 5 yaşındaki Babiliyun Grubu, Gelecek Irak Koalisyonu milletvekilleri de (Şii) oturuma katılmama kararı aldı.Irak Meclisi’nde yarın cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenecek. Yeni cumhurbaşkanının seçimi için 329 sandalyeli meclisin üçte ikisinin oyu gerekiyor.İran’a yakın Şii çatı koalisyonu Koordinasyon Çerçevesi (84) ise Reber Ahmet’i desteklemiyor. İmtidad Koalisyonu (9) ve Yeni Nesil Hareketi’nin de (9) cumhurbaşkanı adayı bulunuyor.Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın liderliğindeki Sadr Grubu (75), Sünnilerin meclis grubu Egemenlik Koalisyonu (62) ve 31 vekili bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mecliste "Vatanı Kurtarma İttifakı" kurarak KDP’li Reber Ahmet’i cumhurbaşkanı adayı göstermişti.

irak kürdistan bölgesel yönetimi

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kürdistan yurtseverler birliği, irak kürdistan bölgesel yönetimi, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)