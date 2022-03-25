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https://tr.sputniknews.com/20220325/kyb-bagdatta-cumhurbaskanligi-secimi-oturumuna-katilmayacak-1055057756.html
KYB, Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak
KYB, Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yarın Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturumunu boykot etme kararı aldığını duyurdu. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T23:57+0300
2022-03-25T23:57+0300
dünya
kürdistan yurtseverler birliği
irak kürdistan bölgesel yönetimi
irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)
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KYB’den yapılan yazılı açıklamada, parti milletvekillerinin yarınki oturuma katılmama kararı aldıkları belirtildi.Söz konusu partinin Bağdat’ta 18 milletvekili bulunuyor. KYB, cumhurbaşkanlığı için mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i göstermişti.Mecliste 6 bağımsız milletvekili de yarınki oturumu boykot edecek. 13 vekili bulunan Azim (Sünni) Koalisyonu, Hristiyanları temsil eden 5 yaşındaki Babiliyun Grubu, Gelecek Irak Koalisyonu milletvekilleri de (Şii) oturuma katılmama kararı aldı.Irak Meclisi’nde yarın cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenecek. Yeni cumhurbaşkanının seçimi için 329 sandalyeli meclisin üçte ikisinin oyu gerekiyor.İran’a yakın Şii çatı koalisyonu Koordinasyon Çerçevesi (84) ise Reber Ahmet’i desteklemiyor. İmtidad Koalisyonu (9) ve Yeni Nesil Hareketi’nin de (9) cumhurbaşkanı adayı bulunuyor.Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın liderliğindeki Sadr Grubu (75), Sünnilerin meclis grubu Egemenlik Koalisyonu (62) ve 31 vekili bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mecliste "Vatanı Kurtarma İttifakı" kurarak KDP’li Reber Ahmet’i cumhurbaşkanı adayı göstermişti.
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kürdistan yurtseverler birliği, irak kürdistan bölgesel yönetimi, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)

KYB, Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

23:57 25.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEIrak meclisi
Irak meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yarın Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturumunu boykot etme kararı aldığını duyurdu.
KYB’den yapılan yazılı açıklamada, parti milletvekillerinin yarınki oturuma katılmama kararı aldıkları belirtildi.
Söz konusu partinin Bağdat’ta 18 milletvekili bulunuyor. KYB, cumhurbaşkanlığı için mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i göstermişti.
Mecliste 6 bağımsız milletvekili de yarınki oturumu boykot edecek. 13 vekili bulunan Azim (Sünni) Koalisyonu, Hristiyanları temsil eden 5 yaşındaki Babiliyun Grubu, Gelecek Irak Koalisyonu milletvekilleri de (Şii) oturuma katılmama kararı aldı.
Irak Meclisi’nde yarın cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenecek. Yeni cumhurbaşkanının seçimi için 329 sandalyeli meclisin üçte ikisinin oyu gerekiyor.
İran’a yakın Şii çatı koalisyonu Koordinasyon Çerçevesi (84) ise Reber Ahmet’i desteklemiyor. İmtidad Koalisyonu (9) ve Yeni Nesil Hareketi’nin de (9) cumhurbaşkanı adayı bulunuyor.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın liderliğindeki Sadr Grubu (75), Sünnilerin meclis grubu Egemenlik Koalisyonu (62) ve 31 vekili bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mecliste "Vatanı Kurtarma İttifakı" kurarak KDP’li Reber Ahmet’i cumhurbaşkanı adayı göstermişti.
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