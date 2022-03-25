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Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T18:02+0300
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spor
mesut özil
fenerbahçe
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Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.
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mesut özil, fenerbahçe

Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir

18:02 25.03.2022
© AFP 2022Mesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.
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