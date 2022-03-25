https://tr.sputniknews.com/20220325/mesut-ozil-aslolan-fenerbahcedir-1055052667.html
Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T18:02+0300
2022-03-25T18:02+0300
2022-03-25T18:02+0300
spor
mesut özil
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_b0d5159bfb07d2806bdd4f256a2b0d99.jpg
Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_f695ae738cb541d09bbffe68d149d602.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mesut özil, fenerbahçe
Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.