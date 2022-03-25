https://tr.sputniknews.com/20220325/milli-savunma-bakanligi-izmirde-egitim-esnasinda-yasanan-silah-kazasi-sonucunda-1-asker-sehit-oldu-1055030771.html
Milli Savunma Bakanlığı: İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T01:16+0300
2022-03-25T01:16+0300
2022-03-25T01:16+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
şehit
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise İzmir’de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucu yaşamını yitiren asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Kahraman Silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, şehit
Milli Savunma Bakanlığı: İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise İzmir’de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucu yaşamını yitiren asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, “Kahraman Silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.